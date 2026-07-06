Eala saluta Wimbledon con orgoglio: “Jasmine mi ha creato tante difficoltà, ma non ho rimpianti”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Si ferma agli ottavi di finale la splendida corsa di Alexandra Eala a Wimbledon. Dopo la grande vittoria contro Iga Swiatek, la filippina ha ceduto in tre set a Jasmine Paolini, capace di imporsi 6-4 4-6 6-3 e di chiudere un match combattuto e ricco di momenti delicati. In conferenza stampa Eala ha riconosciuto i meriti dell’azzurra, sottolineando però anche l’orgoglio per quanto fatto nel torneo e per la maturità mostrata nella gestione della pressione.

MODERATORE: Capisco che non sia il risultato che avresti voluto questo pomeriggio, ma puoi darci le tue impressioni sull’esperienza vissuta oggi in campo?

ALEXANDRA EALA: Sì, oggi è stata una partita davvero impegnativa. Penso che Jasmine abbia giocato alla grande. Io ho dato tutto quello che potevo, ho fatto tutto quello che potevo fare oggi, quindi sono orgogliosa di questo.

Devo essere orgogliosa di quello che ho ottenuto questa settimana. Me ne vado con pensieri positivi, sì.

D. È il tuo primo ottavo di finale in uno Slam. Quali aspetti positivi puoi portarti via da questo percorso?

ALEXANDRA EALA: Ci sono tantissimi aspetti positivi. Uno, credo, è il modo in cui ho gestito la pressione. Voglio dire, la pressione c’è ogni settimana, no? Naturalmente, più vuoi vincere, più a questo si accompagna una certa pressione. Sono contenta di come l’ho affrontata a viso aperto. Penso di essere rimasta calma quando avevo bisogno di controllare le emozioni.

Nel complesso, ho giocato nel miglior modo possibile per quella giornata.

D. Quanto ti entusiasma il fatto di esserti sentita così a tuo agio sul palcoscenico più importante? Questo ti dà più fiducia guardando allo US Open e oltre?

ALEXANDRA EALA: Sì, penso che questa settimana in generale aggiungerà fiducia. Voglio dire, se non lo fa questa settimana… È stato uno dei miei migliori risultati, giusto? Naturalmente porterà fiducia.

Credo che sia importante che in ogni partita che ho giocato questa settimana, e in ogni partita che gioco, io entri in campo con l’autostima e con il pensiero di poter vincere. Non penso che necessariamente questo cambi per una settimana o per un’altra, sì.

D. Hai giocato molto bene contro Swiatek. Come pensi di aver giocato oggi? Se dovessi dare una spiegazione alla tua sconfitta, quale sarebbe il motivo? Lei ha fatto qualcosa che non ti aspettavi? C’è qualcosa che avresti voluto fare diversamente?

ALEXANDRA EALA: Sì, naturalmente ci sono cose che avrei voluto fare diversamente. Ma alla fine penso che questo sia semplicemente il tennis. Ed è anche ciò che rende bello il tennis: ogni partita è diversa, in un certo senso. Sei sempre alla ricerca di soluzioni, e l’avversaria trova sempre modi per metterti a disagio.

Penso che Jasmine oggi lo abbia fatto piuttosto bene. Ha davvero cercato i suoi colpi. In alcuni momenti della partita mi ha sicuramente fatto sentire a disagio.

Sì, penso che oggi il mio servizio non sia stato buono come forse in altre partite. Ma ho giornate così. Tutti hanno giornate in cui non giocano il loro miglior tennis.

Capisco che faccia parte del lavoro. Non penso che giocherò il miglior tennis della mia vita ogni singolo giorno. Non me lo aspetto.

Detto questo, sono davvero orgogliosa di come ho gestito le cose. Penso di dover semplicemente andare avanti e continuare nel mio percorso di crescita.

D. Il livello al vertice si sta facendo sempre più vicino. Dipende da tanti piccoli dettagli. Quale aspetto pensi sia il più difficile da gestire ora che ti stai avvicinando a questo livello?

ALEXANDRA EALA: Sì, come hai detto tu, tutto si riduce ai dettagli. Sono dettagli molto sottili, davvero molto sottili. Nel tennis, e nelle partite equilibrate, a volte tutto può dipendere da un punto o due. Credo che conti il modo in cui gestisci te stessa in quei momenti.

Guardando indietro, per esempio, posso pensare a un punto e chiedermi: sono rimasta fedele al mio gioco? Sono rimasta fedele al piano tattico? Ho fatto tutto quello che potevo in quel momento? Penso che sia tutto ciò che puoi davvero fare: dare il massimo, giusto?

Ci sono tantissimi fattori esterni che non puoi controllare. Non puoi controllare come gioca lei. Non puoi controllare se c’è vento. Non puoi controllare se fa molto caldo o molto freddo. L’unica cosa che posso controllare è il modo in cui affronto quelle situazioni. Se riesco ad affrontarle con coraggio, con lucidità e con intensità, allora posso guardarmi indietro e non avere rimpianti, sì.

D. Due giorni fa c’erano state tantissime emozioni per la vittoria contro Swiatek. Far scendere un po’ l’emozione faceva parte della preparazione alla partita? Come hai gestito le ultime 48 ore?

ALEXANDRA EALA: Sì, ho dovuto gestire le emozioni. Penso che sia anche questo il bello, in un certo senso, del lasciare uscire tutte le emozioni dopo, quando le senti: ti permette di vivere quel momento.

Fa anche parte del professionismo. Non è la prima volta che ottengo una grande vittoria e poi devo giocare, tipo, due giorni dopo. Quindi penso di essermi preparata abbastanza bene per questa partita. Oggi ci sono stati tanti fattori diversi che hanno contribuito al risultato e al motivo per cui è andata così.

Penso che sotto quell’aspetto io abbia fatto abbastanza bene. Ieri ero davvero concentrata sulla preparazione per oggi. Ora che, immagino, sono fuori dal torneo, dopo aver elaborato la sconfitta, forse sentirò di nuovo quelle emozioni.

D. Oggi è stata la tua seconda partita in due giorni sul Centrale. Hai avvertito una differenza nelle condizioni in campo? Ho notato che avevi del tape sull’avambraccio sinistro. Hai sentito qualcosa negli ultimi due giorni?

ALEXANDRA EALA: Sì, i tape sono più preventivi che altro. È stata una stagione lunga. Sto solo cercando di assicurarmi che la salute sia sotto controllo.

Ho dimenticato la tua ultima domanda. Qual era la differenza…

D. Le condizioni del campo. Oggi faceva più caldo. Hai sentito che l’erba giocasse in modo diverso? Hai avvertito differenze tra le due partite?

ALEXANDRA EALA: No, non le ho avvertite.