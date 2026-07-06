Wimbledon, Paolini vince sotto gli occhi di Federer: “Era il mio idolo”. E c’è pure Kimi Antonelli

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Parata di stelle a Wimbledon. Lunedì 6 giugno è il giorno della visita di Roger Federer: l’uomo che detiene il record di allori ai Champonships (otto titoli) si è presentato all’All England Club per la gioia dei tifosi che hanno affollato i vialetti del circolo. Non è più protagonista in campo, ma lo svizzero rimane un’icona di stile. Il fatto che Djokovic gli abbia tolto il record per numero di vittorie singole ai Championship non gli ha tolto il sorriso: Roger è apparso sereno e tranquillo, come chi torna in un luogo che a buon ragione può chiamare una seconda casa.

Jasmine Paolini – Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)

Il campionissimo svizzero ha preso posto nel Royal Box per il match tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala. Dopo la vittoria, Jasmine ha commentato a caldo la presenza di Federer: “Un onore giocare davanti a Federer, era il mio idolo – ha detto l’azzurra -. Durante la partita, mi dicevo sempre di stare concentrata e non pensare al fatto che lui fosse qui”.

Roger Federer, peraltro, non era certo l’unico grande personaggio dello sport presente oggi nel Royal Box. A pochi posti di distanza c’era infatti Kimi Antonelli, il giovane astro nascente della Formula 1. L’italiano della Mercedes, apparso elegantissimo, ha gioito per la vittoria della sua connazionale e ha nobilitato ulteriormente la giornata di oggi a Wimbledon; chissà che il tennis non gli sia servito per metabolizzare l’amarezza dell’ultimo GP, quello di Silverstone, da lui terminato fuori dalla zona punti a causa di un problema tecnico.