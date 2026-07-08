Italiani in campo mercoledì 8 luglio: Cobolli e Paolini per la semifinale. A che ora e dove vederli

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Quarti di finale tricolore quest’oggi a Wimbledon dove Flavio Cobolli e Jasmine Paolini cercheranno di strappare l’accesso alle semifinali del terzo slam dell’anno. La prima a scendere in caso sarà Jasmine Paolini, che alle 14.30 italiane affronterà la n.12 del seeding Marta Kostyuk. A seguire ci sarà Flavio Cobolli, che intorno alle 17 sfiderà il britannico Arthur Fery, in tabellone grazie a una wild card, con la quale ha centrato il primo quarto Slam in carriera. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Flavio Cobolli: ha perso l’unico precedente, ma ha i favori del pronostico a Wimbledon

Giunto al suo secondo quarto di finale consecutivo ai Chamionships, Flavio Cobolli ha i favori del pronostico contro il padrone di casa Fery, nonostante abbia perso l’unico precedente, all’ultimo Australian Open, in un incontro in cui non si è sentito bene. Per il romano questo è il terzo quarto di finale Slam, vantando un bilancio di 1-1, con la sconfitta arrivata contro Novak Djokovic a Wimbledon lo scorso anno. La decima testa di serie ha vinto sette delle dieci partite giocate contro avversari fuori dalla top 100 in questa stagione.

Ma il britannico è rognoso: è stato sotto di un set sia al primo che al secondo turno, ha recuperato da uno svantaggio di un break nel set decisivo contro Bergs, e poi è riuscito a rimontare da due set a uno sotto – con un break di svantaggio – contro Grigor Dimitrov negli ottavi.

Jasmine Paolini: i precedenti sorridono alla toscana ma Kostyuk è nel miglior momento della carriera

Jasmine Paolini torna a giocare un quarto Slam per la prima volta da Wimbledon 2024, quando raggiunse la finale. Contro Marta Kostyuk, che sta vivendo la stagione migliore della carriera, non sarà affatto semplice. Fresca semifinalista al Roland Garros, l’ucraina giocherà per la prima volta i quarti a Wimbledon. Si tratta del quarto incontro tra le due, 2-1 i precedenti in favore della toscana: il più recente risale al 2023, vinto da Paolini sul cemento di Cincinnati. Il primo invece, sempre a Cincinnati, lo vinse l’ucraina. L’ultimo a Cluj-Napoca, nel 2022, sorrise a Paolini. Non si sono mai sfidate sull’erba.

ITALIANI IN CAMPO MERCOLEDI’ 8 LUGLIO:

[13] J. Paolini vs [12] Kostyuk, quarti di finale, Centre Court ore 14.30

[9] F. Cobolli (Ita) vs Fery (Gbr), quarti di finale, Centre Court intorno alle 17