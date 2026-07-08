Wimbledon, pronostici: anche Cobolli in semifinale? Probabile, impresa per Paolini

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Seconda giornata di quarti di finale a Wimbledon 2026, una giornata italiana. Saranno infatti due i match sul Centre Court, dalle 14.30, entrambi con protagonisti giocatori italiani. Per prima toccherà a Jasmine Paolini, poi a Flavio Cobolli. L’azzurro, alle 17 circa, se la vedrà contro Arthur Fery. Il padrone di casa, in tabellone grazie ad una wild card, sta giocando il tennis della sua vita, tante rimonte e anche un gioco di buona qualità. Ma cozza contro un Cobolli in stato di grazia.

Durante Wimbledon Flavio non ha sempre brillato, ma ha avuto la capacità di giocare meglio i punti importanti, da vero top 10. Realizzando un capolavoro contro de Minaur, battuto in tre set agli ottavi giocando benissimo sia al servizio che in risposta. Sarà importante anche oggi servire bene, così da non permettere a Fery di entrare nello scambio, spezzandogli il ritmo sul nascere. Compito che sembra alla portata di Cobolli, che punta alla seconda semifinale Slam consecutiva, prima a Wimbledon. Con le quote che vanno dalla sua parte: 1,34-3,20 su Betsson e Starvegas, 1,35-3,25 su Netwin. Qualche piccola speranza per Fery sembra comunque esserci, ma è chiaro che passi tutto da Flavio.

Wimbledon: per Paolini sarà dura

Compito ben diverso, e più arduo, nella ricerca della seconda semifinale in carriera a Wimbledon per Jasmine Paolini. Alle 14.30 l’azzurra affronterà Marta Kostyuk, n.12 del seeding ma 8 della Race, che sta vivendo la stagione migliore della carriera. Tennis dinamico, colpi puliti, capacità di non uscire mai dallo scambio. Dovrà però sopportare per la prima volta in carriera il peso del Centre Court di Wimbledon, il campo da tennis più prestigioso al mondo. Situazione che Paolini invece ben conosce.

E questo, unito ad un rendimento andato in crescendo durante il torneo, con un servizio più deciso e un gioco più continuo, può giocare a favore dell’azzurra. Che dovrà ribaltare un pronostico che sembra darla per spacciata: 1,37-3,05 su Betsson e Starvegas, 1,38-3,10 su Netwin. Paolini ha spesso però fatto della sorpesa, delle aspettative ribaltate, la propria grande forza. Perché oggi dovrebbe fare eccezione? Dovrà partire bene, evitare di far prendere fiducia a Kostyuk. In tal caso, tornare in semifinale Slam due anni dopo diventa ben più realistico.