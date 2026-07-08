Wimbledon, pronostici: anche Cobolli in semifinale? Probabile, impresa per Paolini

Seconda giornata di quarti di finale a Wimbledon 2026, una giornata italiana. Saranno infatti due i match sul Centre Court, dalle 14.30, entrambi con protagonisti giocatori italiani. Per prima toccherà a Jasmine Paolini, poi a Flavio Cobolli. L’azzurro, alle 17 circa, se la vedrà contro Arthur Fery. Il padrone di casa, in tabellone grazie ad una wild card, sta giocando il tennis della sua vita, tante rimonte e anche un gioco di buona qualità. Ma cozza contro un Cobolli in stato di grazia.
Durante Wimbledon Flavio non ha sempre brillato, ma ha avuto la capacità di giocare meglio i punti importanti, da vero top 10. Realizzando un capolavoro contro de Minaur, battuto in tre set agli ottavi giocando benissimo sia al servizio che in risposta. Sarà importante anche oggi servire bene, così da non permettere a Fery di entrare nello scambio, spezzandogli il ritmo sul nascere. Compito che sembra alla portata di Cobolli, che punta alla seconda semifinale Slam consecutiva, prima a Wimbledon. Con le quote che vanno dalla sua parte: 1,34-3,20 su Betsson e Starvegas, 1,35-3,25 su Netwin. Qualche piccola speranza per Fery sembra comunque esserci, ma è chiaro che passi tutto da Flavio.
Wimbledon: per Paolini sarà dura
Compito ben diverso, e più arduo, nella ricerca della seconda semifinale in carriera a Wimbledon per Jasmine Paolini. Alle 14.30 l’azzurra affronterà Marta Kostyuk, n.12 del seeding ma 8 della Race, che sta vivendo la stagione migliore della carriera. Tennis dinamico, colpi puliti, capacità di non uscire mai dallo scambio. Dovrà però sopportare per la prima volta in carriera il peso del Centre Court di Wimbledon, il campo da tennis più prestigioso al mondo. Situazione che Paolini invece ben conosce.
E questo, unito ad un rendimento andato in crescendo durante il torneo, con un servizio più deciso e un gioco più continuo, può giocare a favore dell’azzurra. Che dovrà ribaltare un pronostico che sembra darla per spacciata: 1,37-3,05 su Betsson e Starvegas, 1,38-3,10 su Netwin. Paolini ha spesso però fatto della sorpesa, delle aspettative ribaltate, la propria grande forza. Perché oggi dovrebbe fare eccezione? Dovrà partire bene, evitare di far prendere fiducia a Kostyuk. In tal caso, tornare in semifinale Slam due anni dopo diventa ben più realistico.
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- Per attivare il Bonus di Benvenuto assegnato è necessario effettuare un volume di scommesse refertate pari a 6 volte l’ammontare del primo deposito entro 7 giorni dallo stesso. Ai fini dell’attivazione del Bonus di Benvenuto sono considerati validi solo i biglietti contenenti almeno 3 eventi con quota minima 2 per singolo evento.
- Il Bonus massimo erogabile è di 5.000€. Il Bonus accreditato non è un importo direttamente prelevabile. Le eventuali vincite ottenute da biglietti giocati con Real bonus sono invece prelevabili.
- Il Bonus accreditato deve essere movimentato una sola volta (in unica soluzione o in più scommesse) su scommesse sportive con moltiplicatore totale minimo pari a 2. Le scommesse sistemistiche non sono giocabili con saldo bonus.
- L'importo massimo di Bonus Sport utilizzabile in ogni singolo biglietto è pari a 100€.
10 tranche da 100 free spin ogni 2 giorni. I free spin possono essere utilizzati nelle seguenti slot: Book of Ra deluxe, Lucky Lady’s Charm, Lord of the Ocean, Dolphin’s Pearl deluxe o Power Stars.
10 tranche da 200€ ogni 2 giorni. La prima subito dopo la convalida del conto gioco e una ogni 2 giorni dopo la registrazione. Il Fun Bonus delle tranche sarà utilizzabile esclusivamente sui giochi del fornitore Novomatic (Greentube).
Si applicano T&C
- Il bonus senza deposito da 100€ (Freeplay 100) viene erogato a tutti i nuovi giocatori che aprono un conto gioco Netwin, anche senza inviare il documento d'identità;
- Il bonus senza deposito da 150€ (Freeplay 150) viene successivamente assegnato a tutti i giocatori che completeranno la procedura di verifica conto, ossia invieranno un documento d'identità;
- Il Fun Bonus del valore di 100€ ed il Fun Bonus del valore di 150€ non sono comulativi tra di loro, pertanto vanno utilizzati singolarmente, in una o più sessioni di gioco, entro i 3 giorni successivi al giorno della rispettiva assegnazione;
- Sia il Bonus Freeplay 100 che il Bonus Freeplay 150 hanno un rollover x50 e sono utilizzabili sui giochi dei provider Amusnet, Relax Gaming, Play'n Go, Hacksaw, Thunderkick, Stakelogic, Endorphina, Nemesis, WorldMatch, Gameart, Habanero ed Eurasian;
- Il Real Bonus ottenuto una volta completati i requisiti di rigioco ammonta a 20€ per il Fun Bonus Freeplay 100 e 30€ per il Fun Bonus Freeplay 150;
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- Per riscuotere il bonus benvenuto sport l'utente deve inserire nell’apposito campo il codice promo SPORT-50.
- Il bonus è pari al 100% dell’importo della prima ricarica fino ad un massimo di 50€ ed è richiesto un deposito minimo di 20€.
- Per ricevere il bonus reale, il giocatore deve effettuare scommesse con denaro reale per un importo pari a tre volte (3x) l'importo depositato entro 7 giorni dall'accredito della ricarica.
- Ai fini di questo requisito, saranno considerate solo le scommesse con denaro reale che includano almeno 3 eventi, ciascuno con una quota minima individuale di 1.75, e una quota totale del biglietto non inferiore a 6.00. Gli eventi selezionati devono iniziare entro 7 giorni. Saranno esclusi dal calcolo: le scommesse sistematiche, le scommesse antepost, le scommesse live, le scommesse con solo 1 o 2 possibili esiti e le scommesse in cui è stata attivata l'opzione di cashout.
- La promozione è riservata esclusivamente ai giocatori che hanno dato il loro consenso a ricevere comunicazioni (newsletter, notifiche push e pop-up di accesso) da Netwin.
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- La promozione è valida per coloro che aprono un Conto di Gioco BetFlag.
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- Il Welcome Bonus ha una dinamica di assegnazione progressiva collegata all’importo giocato.
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- Ogni scaglione sbloccato presuppone un accredito diretto su saldo contabile e dovrà dunque essere rigiocato almeno una volta per poter essere prelevato.
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- Non concorrono al calcolo i ticket rimborsati e le giocate sistemistiche.
- Nel calcolo dell’importo giocato vengono considerati anche tutti i movimenti effettuati con accrediti, vincite e depositi successivi: tutto quanto giocato con Saldo contabile incrementa l’ammontare dell’importo giocato da raggiungere per sbloccare i singoli scaglioni.
- L'importo massimo assegnabile sarà sempre solo quello del primo versamento.
- Non è possibile considerare versamenti diversi dal primo e non sono sommabili gli importi di versamenti differenti anche se effettuati in un lasso di tempo ravvicinato.
- E' possibile sbloccare l'intero importo del Welcome Bonus entro il termine massimo di 90 giorni dalla sua attivazione. Quanto ottenuto durante lo svolgimento del termine resta validamente assegnato.
- Bonus da giocare in singola e multipla sullo Sport
- Quota minima richiesta: 5.00 con rollover x1
- Al raggiungimento del turnover, l'eventuale vincita sarà accreditata in automatico sul Saldo Contabile senza alcun limite di importo.
- I Fun Flag sono crediti utilizzabili nella sezione Sport4Fun e Sport4Fun Live
- Andranno rigiocati con rollover x5 e sarà possibile generare fino a 100€ di bonus per ogni tranche assegnata
- Il saldo dei Fun Flag è presente in “Saldo Fun Flag” e nella sezione “I miei Fun Flag”.
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Il massimale del bonus benvenuto Starvegas Sport sul primo deposito può arrivare fino a 3.000€ a cui si aggiungono 2000€ e 1000 Free Spins senza deposito in caso di registrazione con SPID:
- Per attivare il bonus sul deposito, è necessario giocare per sei volte (x6) l'intero valore della prima ricarica su scommesse sportive in multiple da almeno 3 eventi e quota minima 2.00 per evento.
- A sua volta, il bonus ricevuto dovrà essere rigiocato per intero una volta (x1) su scommesse sportive con quota minima 2.00.
- Il bonus SPID di 2000€ in Fun Bonus sarà utilizzabile su tutti i giochi Novomatic.
- I 1000 Free Spins andranno utilizzati sulle seguenti Slot: Book of Ra™ Deluxe, Lucky Lady's Charm, Dolphin’s Pearl™, Sizzling Hot™ e Apollo God of the Sun™.
Si applicano T&C
La promozione è riservata ai nuovi clienti che registrano un conto su Betsson a partire dalle ore 12:00 del 10 giugno 2026 ed è ottenibile una sola volta per persona, nucleo familiare, indirizzo IP e conto di gioco. Per ricevere il bonus è necessario convalidare il conto gioco, inviando una copia di un documento di identità in corso di validità a seguito dalla registrazione, oppure completando la registrazione tramite SPID.
Per ottenere 1.000€ di bonus gratis alla registrazione, è necessario aprire un nuovo conto gioco Betsson tramite SPID. I giocatori che effettuano la registrazione manuale riceveranno invece 200€ di bonus gratis.
Il bonus gratis relativo alla registrazione manuale dal valore di 200€ viene assegnato secondo il seguente schema:
- 20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati in automatico subito dopo aver convalidato il conto tramite invio di un documento d'identità valido.
- 20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 7 giorni dopo la convalida del conto gioco.
- 20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 14 giorni dopo la convalida del conto gioco.
- 20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 21 giorni dopo la convalida del conto gioco.
- 20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 28 giorni dopo la convalida del conto gioco.
Il bonus gratis relativo alla registrazione SPID dal valore di 1.000€, viene assegnato secondo il seguente schema:
- 100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati in automatico subito dopo aver completato la registrazione tramite SPID.
- 100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 7 giorni dopo la registrazione.
- 100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 14 giorni dopo la registrazione.
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- 100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 28 giorni dopo la registrazione.
Ogni Fun Bonus da 100€ (Sport o Casinò) relativo alla registrazione tramite SPID viene assegnato in due tranche, rispettivamente da 20€ e 80€, accreditate contemporaneamente sul conto di gioco secondo le tempistiche descritte nel precedente punto.
I Fun Bonus Sport devono essere utilizzati per piazzare scommesse in multipla pre-match (sono esclusi sistemi e scommesse live) da almeno 20€, contenenti almeno 8 selezioni, ognuna con quota minima 1.50.
I Fun Bonus Sport hanno una validità di 5 giorni, dopodiché saranno annullati. Per il Fun Bonus Sport da 20€ relativo alla registrazione manuale, l'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 20€. Per il Fun Bonus Sport extra da 80€ relativo alla registrazione SPID, l'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 80€.
Per utilizzare il Fun Bonus Sport, piazza la tua scommessa e abilita l'opzione Fun Bonus Sport. Nella schermata successiva potrai decidere quale Fun Bonus Sport utilizzare e controllare le condizioni di piazzamento di ciascun Fun Bonus Sport. Clicca su "Conferma" per selezionare il Fun Bonus ed inserirlo in Schedina.
Le scommesse piazzate con Fun Bonus Sport devono contenere solamente eventi che si concluderanno e saranno refertati entro il periodo di validità del Fun Bonus Sport.
Le eventuali vincite ottenute dalle scommesse piazzate utilizzando il Fun Bonus Sport saranno convertite in Real Bonus. Il Real Bonus verrà assegnato solo dopo la refertazione di tutte le schedine giocate con saldo Fun Bonus.
L'eventuale Real Bonus convertito deve essere utilizzato per piazzare scommesse pre-match (sono esclusi sistemi, betbuilder e scommesse live) con almeno 3 selezioni, ognuna con quota minima 1.50. Il Real Bonus ha una validità di 5 giorni, dopodiché sarà annullato. Per regolamentazione ADM, l'importo massimo consentito per piazzare scommesse con Real Bonus è 100€. Se si effettua una scommessa di importo superiore a 100€ il sistema utilizzerà in automatico il Saldo reale presente sul conto gioco.
Le scommesse piazzate con Real Bonus Sport devono contenere solamente eventi che si concluderanno e saranno refertate entro il periodo di validità del Real Bonus.
Tutte le vincite ottenute da scommesse piazzate con Real Bonus saranno accreditate in saldo reale, prelevabile dal cliente.
Ogni Fun Bonus Casinò può essere utilizzato sui seguenti giochi del Casinò: Pirots 4, Legacy of Dead, Reactoonz, Book of Ra Deluxe, Shining Crown, Extra Chilli, Gold Blitz Ultimate, Sweet Bonanza Super Scatter, Gates of Olympus: Super Scatter, Big Bass Bonanza 1000, Esqueleto Explosivo 2, Sahara Riches Cash Collect, 20 Coins Grand Gold Edition, Fire in the Hole 3, Arena of Gold: Shields of Glory Power Combo, Money Train 4, King Kong Cash: Even Bigger Bananas 2, Pink Joker: Hold and Win, Big Bamboo, Duel at Dawn, Pond of Plinko, Euphoria Super Stars, The Big Easy, Thors Rage, Dice Ways.
Ogni Fun Bonus Casinò deve essere rigiocato 50 volte per poter essere convertito in Real Bonus. I Fun Bonus Casinò hanno una validità di 24 ore, dopodiché saranno annullati. Per il Fun Bonus Casinò da 20€ relativo alla registrazione manuale, l'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 20€. Per il Fun Bonus Casinò extra da 80€ relativo alla registrazione SPID, l'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 80€.
Nel caso in cui l'importo residuo del Fun Bonus Casinò scenda sotto a 0.10€, lo stesso scadrà automaticamente.
Per utilizzare il Fun Bonus Casinò, selezionalo all'interno dell'apposita finestra al momento dell'apertura di uno dei giochi in promozione.
L'eventuale Real Bonus convertito può essere utilizzato su tutti i giochi del Casinò. Tutte le vincite ottenute giocando con Real Bonus saranno accreditate in saldo reale, prelevabile dal cliente.
Le offerte di benvenuto dedicate ai nuovi giocatori sono ottenibili solamente una volta per persona, indirizzo IP, conto e domicilio.
Betsson si riserva il diritto di modificare o interrompere questa offerta in qualsiasi momento e senza darne previa comunicazione.
Betsson si riserva il diritto di consultare i registri delle transazioni e login in qualsiasi momento, per qualsivoglia ragione, e di escludere il giocatore, o più giocatori, da successive offerte o di sospendere immediatamente il loro conto di gioco se queste registrazioni dovesse risultare che abbiano preso parte a strategie fraudolente considerate come 'Abuso della Promozione' da Betsson.
Termini e Condizioni Generali delle Promozioni si applicano a questa offerta.
La promozione è disponibile per i nuovi registrati, che hanno aperto un conto su Betsson a partire dal 7 Aprile 2025.
Per partecipare alla promozione è necessario effettuare una prima ricarica da almeno 5€, entro 7 giorni dall'avvenuta registrazione, con un metodo di pagamento valido (sono esclusi Skrill e Neteller).
Per ricevere il bonus è necessario giocare sei volte l'importo depositato su una o più scommesse pre-match o live (sono esclusi sistemi) con almeno 3 selezioni, ognuna con quota minima 1.50, entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione. Tutte le quote di tutte le selezioni devono essere almeno 1.50 per rendere la scommessa qualificante ai fini del calcolo del bonus. Se il deposito supera i 500€, sarà sufficiente effettuare scommesse qualificanti solo per 500€ per ricevere il bonus. Ad esempio, se depositi 1000€, ti basterà piazzare 6 scommesse da 500€, con almeno 3 selezioni e quota minima di 1.50 ciascuna, per ottenere un bonus di 500€.
Solamente le schedine che si concluderanno entro 30 giorni dalla registrazione saranno ritenute valide ai fini dell'ottenimento del bonus.
Le scommesse piazzate con saldo bonus, le scommesse sulle quali è stato effettuato il cashout e le scommesse contenenti eventi rinviati, annullati, sospesi o posticipati (quota evento portata ad 1.00) non sono considerate valide ai fini dell'ottenimento del bonus.
Il bonus è pari al 100% dell'importo della prima ricarica. Il bonus minimo ricevibile è 5€. Il bonus massimo ricevibile è 500€.
Il bonus viene assegnato in automatico, nel momento in cui tutti gli avvenimenti inclusi nelle scommesse saranno refertati, come Fun Bonus Sport, da utilizzare per piazzare scommesse pre-match (sono esclusi sistemi e scommesse live) con almeno 3 selezioni, ognuna con quota minima 1.50. Il Fun Bonus ha una validità di 5 giorni, dopodiché sarà annullato.
Per visualizzare il Fun Bonus, accedi alla sezione "Promozioni e bonus" del tuo conto e poi clicca sul tab "Fun Bonus". Per utilizzarlo, clicca sul bottone "Inserisci nel carrello", vai alla sezione Sport e piazza la tua scommessa assicurandoti che il Fun Bonus sia inserito in schedina.
Le scommesse piazzate con Fun Bonus Sport devono contenere solamente eventi che si concluderanno e saranno refertate entro il periodo di validità del Fun Bonus.
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Tutte le vincite ottenute da scommesse piazzate con Real Bonus saranno accreditate in saldo reale, prelevabile dal cliente.
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Tutti gli operatori menzionati in questa pagina sono titolari di concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per l’esercizio del gioco a distanza in Italia.