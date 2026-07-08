Wimbledon, il programma di giovedì 9 luglio: Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova, il giorno delle semifinali femminili

Giovedì 9 luglio è la giornata consacrata alle semifinali femminili a Wimbledon, che non vedranno Jasmine Paolini tra le protagoniste.
Anche per questa edizione dei Championships tutti i campi salutano i match di singolare, lasciando al Centre Court l’onore di fare da palcoscenico ai penultimi atti del torneo.
Gauff-Muchova e Kostyuk-Noskova animano il programma del giorno 11 a Wimbledon
Ad aprire le danze del programma delle semifinali di Wimbledon sono Coco Gauff e Karolina Muchova. Alle ore 14.30 – le 13.30 locali – le teste di serie numero 7 e 10 si sfideranno per l’ottava volta in carriera. I precedenti pendono dalla parte della statunitense, che si è imposta per sei volte consecutive, con Muchova è riuscita a interrompere la striscia negativa a Stoccarda qualche mese fa. Sarà il primo testa a testa sull’erba ed entrambe sono a caccia della prima finale ai Championships.
A seguire, poi, sarà il turno di una sfida sulla carta a sorpresa, ma che rispecchia le prestazioni delle ultime settimane. Marta Kostyuk e Linda Noskova si affronteranno per un posto in finale, che sarebbe la prima per tutte e due in un Major. C’è un unico precedente, la vittoria dell’ucraina ai quarti di Madrid, che le ha spalancato le porte per il successo nel primo WTA 1000.