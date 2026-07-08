Wimbledon, il programma di giovedì 9 luglio: Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova, il giorno delle semifinali femminili

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Giovedì 9 luglio è la giornata consacrata alle semifinali femminili a Wimbledon, che non vedranno Jasmine Paolini tra le protagoniste.

Anche per questa edizione dei Championships tutti i campi salutano i match di singolare, lasciando al Centre Court l’onore di fare da palcoscenico ai penultimi atti del torneo.

Gauff-Muchova e Kostyuk-Noskova animano il programma del giorno 11 a Wimbledon

Ad aprire le danze del programma delle semifinali di Wimbledon sono Coco Gauff e Karolina Muchova. Alle ore 14.30 – le 13.30 locali – le teste di serie numero 7 e 10 si sfideranno per l’ottava volta in carriera. I precedenti pendono dalla parte della statunitense, che si è imposta per sei volte consecutive, con Muchova è riuscita a interrompere la striscia negativa a Stoccarda qualche mese fa. Sarà il primo testa a testa sull’erba ed entrambe sono a caccia della prima finale ai Championships.

A seguire, poi, sarà il turno di una sfida sulla carta a sorpresa, ma che rispecchia le prestazioni delle ultime settimane. Marta Kostyuk e Linda Noskova si affronteranno per un posto in finale, che sarebbe la prima per tutte e due in un Major. C’è un unico precedente, la vittoria dell’ucraina ai quarti di Madrid, che le ha spalancato le porte per il successo nel primo WTA 1000.