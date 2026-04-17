WTA Stoccarda: Muchova batte finalmente Gauff. Semifinale con Svitolina

Dopo aver assistito, giovedì sera quando erano passate le 23, al recupero di Leylah Fernandez su Zeynep Sonmez che, 5-1 al terzo ha servito tre volte per il match (quattro, contando il tie-break) senza alcuna fortuna, venerdì tocca ai quarti di finale al Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, con il match tra Svitolina e Noskova ad aprire le danze, seguito da Gauff opposta a Muchova. Toccherà poi a Swiatek-Andreeva e, necessariamente in chiusura, Fernandez contro Rybakina. Vediamo come sono andate le prime due sfide.

[4] E. Svitolina b. L. Noskova 7-6(2) 7-6

Non poteva non chiudere che alla sua maniera, Elina Svitolina, con il passante di rovescio in corsa in un emozionante finale di match in cui l’avversaria, Linda Noskova, le stava andando sopra dopo averla ripresa da 3-5. Finisce invece in due set, 7-6(2) 7-6 in 1he40′, con entrambe molto attente affrontando le palle break: Elina ne ha cancellate 4 su 5, Linda 6 su 8.

Ne dà subito prova la classe 2004 ceca che risale il 15-40 spingendo senza timore rovescio e dritto. Nessun’altra chance per la risposta nel primo parziale, anche se Noskova può recriminare qualcosa nel decimo game. Praticamente solo errori per lei nel tie-break (19 nel set, 14 i vincenti), che Svitolina (8-10) si prende cedendo appena due punti.

Nella seconda partita, Noskova salva ancora il suo primo turno in battuta, ma nulla può in quello successivo sulle tre risposte profondissime della trentunenne di Odessa; per una volta, niente recupero ma doppio fallo e 3-1. Senza alcun servizio perso, Elina va in battuta sul 5-3: due dritti malamente sbagliati, la prima di servizio la riporta a galla, Noskova però gioca alla grande e rientra in partita, raggiungendola poi sul 5 pari.

Nell’angolo di Elina Andrew Bettles cerca di rimanere impassibile, mentre Linda pare incontenibile, ma non va oltre le due palle break da sinistra, sulle quali è brava Svitolina a piazzare due vincenti: servizio&dritto e servizio&basta. Noskova serve allora per restare nel match, bravissima a trovare il 30 pari a rete, poi la risposta pesante di Elina il passante vincente con il suo colpo migliore che le valgono la semifinale contro Karolina Muchova.

[7] K. Muchova b. [2] C. Gauff 6-3 5-7 6-3

Sei sconfitte in altrettante sfide. Era questo il bilancio di Karolina Muchova nei confronti di Coco Gauff, l’ultima volta un mese fa a Miami, con i primi punti della ceca che facevano apparire l’avversaria come una comparsa, poi “ah, l’ha sbagliato ma ero bello”, “uhm, questo era facile” e 6-1 6-1 per la ventiduenne della Florida.

Tutta un’altra storia, questa volta, con Karolina che ha vinto comodamente il parziale di apertura (solo il secondo contro Coco, l’altro all’ultimo Australian Open). Si poi è complicata la vita tra le poche prime in campo e una Gauff che ha tirato fuori il massimo dalla sua grinta, ma nella frazione decisiva ha ritrovato sicurezza, mostrandola particolarmente sui punti vitali: tutte salvate le cinque palle break e servizio avversario strappato nell’unico game in cui ha avuto chance.

Per quanto riguarda Coco, una una giornata in cui il dritto tendeva a finirle a metà rete, problema a cui ha cercato di ovviare facendo passare metri sopra il nastro palle arrotolate senza alcun peso, finché non ha trovato relativa fiducia nel colpo, che è comunque rimasto generosa fonte di gratuiti – 42 complessivi per lei (4 doppi falli) a fronte di 29 vincenti, 33-34 il bilancio di Muchova.

Primo set – Muchova superiore, Gauff incartata

Nel terzo gioco, Coco mette in mostra i suoi due grossi problemi tecnico-mentali: il dritto che non le esce dalle corde e i doppi falli (due, il secondo sulla palla break). Karolina sorpassa, conferma agevolmente tra bei punti suoi e dritti statunitensi affossati e strappa di nuovo – e allo stesso modo – la battuta nel finale di set.

Secondo set – Gauff reagisce, Muchova incerta

La percentuale di prime ceche crolla e iniziano a fioccare le palle break. Cinque vengono fatte evaporare con grande determinazione, ma la sesta è quella giusta e Coco sale 3-2. Entrambe stanno giocando meglio in risposta, quattro break consecutivi, fino a che Muchova tiene per il 5-4. Di grinta, Gauff la raggiunge e, approfittando di scelte sbagliate ed errori soprattutto bimani dell’avversaria, vola a prendersi il parziale rimandando tutto al terzo.

Terzo set – Muchova dà il meglio sulle palle break

L’inerzia è favorevole a Coco che infatti si procura immediatamente il 15-40 in risposta, rimediato da un rovescione e una prima ben piazzata. Ristabilito l’equilibrio, il dritto americano torna in ambasce, Karolina varia bene e allunga 4-2. La conferma passa per un gran game, con Muchova che esprime il suo miglior tennis sulle tre palle break. Arriva il momento del raccolto e Karolina non delude, chiude in battuta senza problemi e raggiunge Svitolina in semifinale.