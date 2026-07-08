LIVE Wimbledon: Paolini in campo contro Kostyuk per un posto in semifinale

Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio. Dopo la vittoria di Jannik Sinner su Struff che proietta l’azzurro in semifinale (contro Novak Djokovic, una super-sfida dal sapore di rivincita della semi all’Australian Open), oggi tocca a Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, impegnati ai quarti di finale rispettivamente contro Marta Kostyuk e Arthur Fery. Seguiamoli insieme LIVE.
Paolini – Kostyuk 1-1
Entrambe le ragazze tengono agevolmente il primo turno di battuta.
Paolini – Kostyuk 0-0
Palleggio di riscaldamento. Jasmine ha vinto il sorteggio e scelto di servire.
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