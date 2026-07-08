Wimbledon

LIVE Wimbledon: Paolini in campo contro Kostyuk per un posto in semifinale

Jasmine Paolini (opposta all'ucraina Marta Kostyuk) e Flavio Cobolli (contro la sorprendente wild card britannica Arthur Fery) cercano di imitare Jannik Sinner lottando per un posto tra gli ultimi quattro. Segui con Ubitennis la diretta scritta dei match degli azzurri

Di Michelangelo Sottili
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Kostyuk e Paolini
Marta Kostyuk e Jasmine Paolini – Wimbledon 2026 (foto via Twitter @WTA)
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Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio. Dopo la vittoria di Jannik Sinner su Struff che proietta l’azzurro in semifinale (contro Novak Djokovic, una super-sfida dal sapore di rivincita della semi all’Australian Open), oggi tocca a Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, impegnati ai quarti di finale rispettivamente contro Marta Kostyuk e Arthur Fery. Seguiamoli insieme LIVE.

Kostyuk e Paolini
Marta Kostyuk e Jasmine Paolini – Wimbledon 2026 (foto Ubitennis)
A few seconds ago08/07/2026 14:43

Paolini – Kostyuk 1-1

Entrambe le ragazze tengono agevolmente il primo turno di battuta.

12 min ago08/07/2026 14:32

Paolini – Kostyuk 0-0

Palleggio di riscaldamento. Jasmine ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

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