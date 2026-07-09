Entry List

Alcaraz si cancella anche dal “1000” di Montreal: il rientro slitta ancora

Lo spagnolo non figura nell’entry list dell’Open del Canada: già assegnate le wild card a Diallo e Monfils

Di Luca De Gaspari
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Carlos Alcaraz - Miami 2026 (foto Instagram @miamiopen)
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L’entry list dell’Open del Canada maschile, in programma a Montreal dal 2 al 13 agosto, fa notizia soprattutto per un’assenza: quella di Carlos Alcaraz. Trattandosi di un torneo Masters 1000 obbligatorio, infatti, i big risultano normalmente iscritti d’ufficio e la lista dei presenti va letta soprattutto attraverso le eventuali cancellazioni. Quella dello spagnolo, già lontano dal circuito da quasi tre mesi per un’infiammazione al polso destro, è l’unica di vertice.

Alcaraz non compare infatti nell’elenco ufficiale basato sul ranking del 6 luglio, che vede Jannik Sinner come primo nome dell’entry list. La sua assenza conferma il prolungarsi dello stop e rinvia ancora il rientro in campo: il murciano salterà anche il primo grande appuntamento estivo sul cemento nordamericano e resterà quindi fuori almeno per un altro mese, fino a metà agosto.

Nel tabellone principale, composto da 96 giocatori, sono già state assegnate due wild card: una al canadese Gabriel Diallo, numero 88 ATP, e una a Gael Monfils, oggi numero 266, pronto per l’ultimo saluto al Quebec da professionista Restano ancora tre inviti da attribuire, oltre a uno slot per special exempt e ai sedici posti riservati ai qualificati.

Oltre a Sinner, per i colori azzurri sono al momento direttamente ammessi in tabellone Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

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