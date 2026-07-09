Noskova: “Non riesco ancora a crederci. Con Muchova ci siamo conosciute davvero alle Olimpiadi”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Linda Noskova continua il suo splendido Wimbledon e raggiunge la prima finale Slam della carriera. La ceca ha battuto Marta Kostyuk con un doppio 6-4, confermando la solidità mostrata per tutto il torneo e costruendo il successo soprattutto intorno al servizio, diventato una delle armi decisive del suo tennis sull’erba.

In finale troverà la connazionale Karolina Muchova, per un derby ceco che conferma ancora una volta il rapporto speciale tra la Repubblica Ceca e Wimbledon. In conferenza stampa Noskova ha parlato delle emozioni ancora difficili da realizzare, del suo rapporto con Muchova, della tradizione ceca sui prati londinesi e del percorso mentale che l’ha portata a questa finale.

Linda, sei approdata alla tua prima finale Slam. Come ti senti?

LINDA NOSKOVA: Mi sento… Non so davvero come mi sento. È stata una grande partita. Sono rimasta calma per tutto il tempo, ed era il mio obiettivo principale. Più o meno soddisfatta.

D. Sono rimasto un po’ sorpreso dalla tua intervista in campo, quando hai detto che da piccola non guardavi tennis. Come hai iniziato a giocare? Sono stati i tuoi genitori a spingerti verso questo lavoro?

LINDA NOSKOVA: Sì, sono stati i miei genitori. Avevano iniziato a giocare solo per divertimento. Mia madre è sempre stata una grande appassionata di tennis, ma prima non ci aveva mai giocato.

Però quando loro hanno iniziato, io correvo un po’ in giro per il campo e cercavo semplicemente di fare quello che facevano i miei genitori. È diventato un hobby. È diventato questo, immagino (sorridendo).

Ho avuto tanti hobby, quindi sono contenta di aver scelto il tennis.

D. Puoi raccontarci alcuni dei tuoi pensieri e delle tue emozioni sul match point, dopo aver vinto?

LINDA NOSKOVA: Credo di non riuscire davvero a crederci. Vuoi sempre trovarti in quei momenti. Vuoi sempre vincere queste grandi partite. Però quando succede davvero, non sai come reagire o come realizzarlo.

Io realizzo sempre qualsiasi successo, o qualsiasi grande partita, o un buon torneo, solo dopo che è tutto finito. In questo momento mi sembra di essere già concentrata sulla finale.

Quindi sì, dopo il torneo (sorridendo).

D. Quanto conosci Karolina? Ricordi quando l’hai incontrata per la prima volta? Guardavi alcune delle sue partite quando eri un po’ più giovane?

LINDA NOSKOVA: Sì, beh, in realtà non ci eravamo mai davvero incontrate fino a un paio di anni fa, quando sono arrivata nel circuito. Però è una grande giocatrice, una grande persona. In particolare abbiamo imparato a conoscerci molto durante le Olimpiadi, un paio di anni fa.

Abbiamo passato molto tempo insieme perché abbiamo giocato il doppio e siamo quasi arrivate alla medaglia. Mi sembra che quella sia stata la settimana principale per conoscerci davvero.

Prima non la conoscevo bene. Quindi sì, quello è stato l’evento principale.

D. Quando lei arrivò in finale al Roland Garros qualche anno fa, contro Iga, tu la guardasti?

LINDA NOSKOVA: Sì, la guardai. Ovviamente facevo il tifo per Karolina. Mi piace sempre vedere qualsiasi altra giocatrice ceca avere successo.

D. Qualche settimana fa, dopo il Roland Garros, prima di Berlino, sentivi di avere dentro di te i risultati che stai ottenendo da Berlino in poi, con quel titolo e con questa corsa fino alla finale? Sentivi qualcosa nel modo in cui eri cresciuta nel tuo gioco, nel tuo atteggiamento, che potesse portarti fin qui?

LINDA NOSKOVA: No, no (sorridendo). Immagino che arrivi sempre dal nulla. Non puoi davvero pianificare il successo o i bei momenti. Se potessi farlo, sicuramente lo pianificherei per ogni Slam.

Però dopo il Roland Garros ero molto, diciamo, stanca mentalmente, perché la stagione sulla terra per me era stata lunga. Avevo giocato molte buone partite, molti ottimi tornei, ma il Roland Garros per me è stato un disastro.

Ho dovuto in qualche modo ricominciare, resettare, concentrarmi solo sul godermi il tempo in campo. Ed è questo che mi ha portato fin qui.

A questo livello direi che non si tratta delle grandi cose; si tratta di piccole percentuali.

D. Come spiegheresti questa storia d’amore che le giocatrici ceche hanno con Wimbledon? Tornando indietro fino a Martina Navratilova, che ha vinto da cittadina statunitense ma è ceca. Jana Novotna, Petra Kvitova e tutte le altre: c’è una spiegazione?

LINDA NOSKOVA: A questo punto immagino che sia una tradizione, ma direi che in Repubblica Ceca cresciamo tutte un po’ nello stesso modo, nei nostri stili di gioco, nel nostro tennis, anche se per certi aspetti siamo molto diverse.

Direi che siamo molto creative, quindi l’erba ci permette in qualche modo di usare ogni lato del tennis: che fosse il serve and volley nei vecchi tempi, o che siano gli slice e le volée in questa nuova era. Direi che abbiamo tutti questi aspetti che possiamo usare, che l’erba ci permette di utilizzare, e si vede.

D. Sia Marta sia Elise hanno elogiato il modo in cui stai servendo. Hai modificato qualcosa in quel colpo, oppure è una questione di aver trovato il ritmo?

LINDA NOSKOVA: Il mio servizio?

D. Sì.

LINDA NOSKOVA: Sto lavorando sul mio servizio da un paio d’anni. Ultimamente mi ha aiutato molto. Ovviamente sull’erba o sul cemento puoi usare il servizio come l’arma più potente.

Cerco sempre di concentrarmi soltanto su me stessa quando ho il turno di battuta. Quello che succede nei game di risposta succede. Non è sempre davvero sotto il mio controllo.

Ma il servizio è ciò su cui mi concentro di più.

D. Ricordi se nella tua infanzia qualcuno parlava di Wimbledon come del torneo da vincere, o come del sogno di molti giocatori, magari la tua famiglia o un allenatore? E cosa è successo quando sei entrata sul Centre Court?

LINDA NOSKOVA: Da bambina direi che prendevo tutti i tornei allo stesso modo. Non sapevo nemmeno cosa servisse, o quanto servisse, per arrivare qui. Ovviamente da bambina non ne hai idea. Se avessi saputo quanto è difficile, ma anche quanto è bello, lo rifarei sicuramente. Da bambina non avevo idea di quanto fosse speciale e famoso questo torneo.

Però oggi, entrando sul Centre Court, in realtà questa mattina con Karolina avevamo fatto lì il riscaldamento, ed era stata la mia prima volta in assoluto lì, nemmeno da spettatrice, quindi è stato un bel momento.

Ma direi che non l’ho ancora nemmeno realizzato, perché ero concentrata sulla partita. Ora sono concentrata sulla prossima partita. Come ho detto, dopo che tutto il torneo sarà finito, immagino che dovrò guardare le foto per credere a tutto questo.

D. Anche a Berlino, una settimana fa, ti hanno fatto domande su cosa renda speciale il tennis femminile ceco. È una domanda che le giocatrici ceche ricevono spesso da molti anni. Come hai imparato a gestire questa domanda e a pensare al tennis ceco con le tue teorie e le tue risposte?

LINDA NOSKOVA: Sì, cerco sempre di inventarmi qualcosa di creativo o qualcosa di nuovo, ma è sempre la stessa domanda e la stessa risposta (sorridendo).

Non lo so. Abbiamo tantissime scuole tennis in Repubblica Ceca, anche se siamo un Paese così piccolo. Abbiamo tantissimi grandi allenatori che hanno lavorato con i migliori giocatori del mondo.

Davvero non lo so. Se lo sapessi, immagino che tutti gli altri Paesi farebbero la stessa cosa. Sono orgogliosa del nostro Paese per avere tutte queste grandi campionesse.

D. Una domanda un po’ casuale, ma sono curioso del tuo rapporto con il telefono. Quanto stai usando i social media durante questo percorso nel torneo? Li stai usando meno o è tutto abbastanza normale e rilassato?

LINDA NOSKOVA: Direi che li sto usando molto, molto poco. Molto poco, sì. Specialmente durante un torneo, perché davvero non vuoi distrarti troppo. Nemmeno in generale mi cerco, non cerco il mio nome su Google per vedere cosa qualcuno abbia scritto su di me, perché è pericoloso e non puoi davvero credere a tutto quello che viene detto.

Ho un ottimo rapporto con il mio telefono, immagino (sorridendo). Però i social media, il mondo social in generale, non sono il posto più piacevole per me, quindi cerco di passarci il minor tempo possibile.

D. A volte pubblichi post su questioni ambientali. Come ti sei interessata a questo tema? Quanto è importante per te? Pensi che essere in questo campo verde d’erba ti renda…

LINDA NOSKOVA: Pensi che sia quello (risate)? Allora porterò l’erba con me in ogni torneo.

No, sono sempre stata molto interessata all’ambiente. Sono cresciuta in un piccolo villaggio, praticamente in una foresta, quindi immagino di essere molto amante della natura.

In realtà, piccolo spoiler: nei prossimi mesi o anni voglio fare un po’ di volontariato legato alla natura. Sono sempre stata molto attiva durante qualsiasi crisi potesse esserci.

Dopo aver concluso la mia carriera, voglio sicuramente fare qualcosa legato all’ambiente.

D. Senti di star giocando il miglior tennis della tua vita in questo momento? Forse in passato avevi lo stesso gioco senza però ottenere la ricompensa? Qual è la tua sensazione?

LINDA NOSKOVA: Penso di star giocando un ottimo tennis. Di solito è quando mi sento bene e rilassata fuori dal campo che probabilmente si vede di più in campo. A questo livello, come ho detto, tutte hanno il livello; è solo quella piccola percentuale a fare la differenza più grande.

Mi sembra di stare usando molto il mio gioco, il mio stile di gioco sull’erba, e sta pagando.

D. Ovviamente i due set di oggi sono stati molto simili: i turni di servizio sono stati mantenuti fino a quando hai fatto il break nel game finale. È stato molto simile anche nel primo set della tua partita contro Madison Keys. È uno schema che vedi accadere spesso nel tuo gioco? Ti piace mantenere i turni di servizio e poi prenderti quell’occasione finale alla fine? Te ne sei accorta?

LINDA NOSKOVA: Non me ne sono accorta, ma ovviamente questo scenario è il modo migliore. Cerco sempre di concentrarmi prima sul mio servizio, solo per tenere i miei game di battuta. Poi, come ho detto, quello che succede nei game di risposta succede. Non è sempre in mio potere controllare quei game.

Beh, se potessi giocare solo set così, sarebbe la cosa più facile. È sempre solo un break per ogni set, ma purtroppo non è mai davvero così facile.