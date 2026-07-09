Tanti auguri ad Adriano Panatta, 76 come il suo anno migliore

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Nel 1976, cinquant’anni fa, Adriano Panatta vinse gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e la Coppa Davis e raggiunse il suo miglior piazzamento nella classifica ATP alla posizione numero 4. Dopo metà secolo, l’icona del tennis italiano compie 76 anni, e come ormai è di tradizione, non mancano gli auguri di Ubitennis… né quelli del collega e amico Paolo Bertolucci!

Paolo, come nel caso dell’anno scorso, non ha perso l’occasione per prendere in giro Adriano: “Mi raccomando riguardati, ormai hai una certa età e come ben sai, ancor di più con questo caldo, detesto profondamente i funerali”. La battuta di Bertolucci è l’ennesima dimostrazione del rapporto speciale che lega i due ex campioni, amici da una vita e protagonisti di alcune delle pagine più importanti della storia del tennis italiano. Un’amicizia fatta di ironia, prese in giro e stima reciproca, che negli anni è rimasta immutata e che oggi continua a divertire gli appassionati anche fuori dai campi.

Pensavate fosse il pubblico londinese? Sbagliato! Sono gli invitati per il compleanno di Panatta😂 pic.twitter.com/tc49A8n05O — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 8, 2026

Oltre alla simpatica dedica, Paolo ha anche scherzato con due immagini. La prima ritrae la folla di Wimbledon, accompagnata dalla descrizione “Pensavate fosse il pubblico londinese? Sbagliato! Sono gli invitati al compleanno di Panatta”. La seconda, con un noto spirito creativo, è invece una foto di Naomi Osaka, ritoccata con l’intelligenza artificiale, in cui il volto della tennista giapponese è sostituito da quello di Bertolucci, che regge una torta di compleanno presumibilmente destinata ad Adriano.

Tra meno di un mese si vedrà come risponderà a questi auguri l’ex numero 4 del mondo, ma per oggi l’unica cosa da fare è festeggiare. Ancora tanti auguri Adriano da tutta la redazione di Ubitennis!