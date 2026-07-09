Wimbledon: Sinner-Djokovic a sorpresa sarà la seconda semifinale. Prima Zverev-Fery

Due giornate di grandi semifinali attendono il torneo di Wimbledon, ma se nel giorno dedicato a quelle femminili non c’era stata nessuna sorpresa di programmazione, lo stesso non si può dire su quelle maschili.
Nonostante abbiano entrambi giocato martedì, Jannik Sinner e Novak Djokovic non apriranno il programma sul Centre Court, come ragionevolmente c’era da aspettarsi, bensì giocheranno la seconda partita dalle 14.30, con la partita che finirà probabilmente in prime time.
A fare le spese di una decisione indubbiamente più televisiva che di campo sono stati Sascha Zverev e la sorpresa Arthur Fery, che nonostante il giorno di riposo in meno saranno chiamati a entrare in campo per primi.
L’appuntamento è chiaramente dalle 14.30 sul Centre Court, con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In palio la prima finale a Wimbledon per Fery e Zverev, mentre Sinner e Djokovic cercano il penultimo passo verso un altro capitolo di storia: Jannik per entrare nell’esclusivo club dei vincitori consecutivi di Wimbledon, Nole per quel 25° rincorso ormai da quasi tre anni.