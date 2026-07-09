Wimbledon: Sinner-Djokovic a sorpresa sarà la seconda semifinale. Prima Zverev-Fery

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Due giornate di grandi semifinali attendono il torneo di Wimbledon, ma se nel giorno dedicato a quelle femminili non c’era stata nessuna sorpresa di programmazione, lo stesso non si può dire su quelle maschili.

Nonostante abbiano entrambi giocato martedì, Jannik Sinner e Novak Djokovic non apriranno il programma sul Centre Court, come ragionevolmente c’era da aspettarsi, bensì giocheranno la seconda partita dalle 14.30, con la partita che finirà probabilmente in prime time.

A fare le spese di una decisione indubbiamente più televisiva che di campo sono stati Sascha Zverev e la sorpresa Arthur Fery, che nonostante il giorno di riposo in meno saranno chiamati a entrare in campo per primi.

L’appuntamento è chiaramente dalle 14.30 sul Centre Court, con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In palio la prima finale a Wimbledon per Fery e Zverev, mentre Sinner e Djokovic cercano il penultimo passo verso un altro capitolo di storia: Jannik per entrare nell’esclusivo club dei vincitori consecutivi di Wimbledon, Nole per quel 25° rincorso ormai da quasi tre anni.