ATP Umago, il tabellone: Cobolli e Arnaldi puntano alla finale tutta azzurra

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

La sfida Cobolli-Arnaldi a cui non abbiamo potuto assistere a Parigi forse potremmo vederla domenica prossima, al Goran Ivanisevic Stadium di Umago. Sulla carta, infatti, Flavio Cobolli (testa di serie n. 1) e Matteo Arnaldi (n. 4 del seeding), sono i grandi favoriti del “Plava Laguna Croatia Open” (ATP 250 – montepremi 612.620 euro) che si disputa sui campi in terra rossa del centro tennistico “Stella Maris “della cittadina istriana ed il sorteggio di ieri li ha collocati nelle due metà opposte del tabellone.

I due azzurri, in quanto tra le quattro prime teste di serie, usufruiranno di un bye al primo turno e scenderanno quindi in campo a partire dagli ottavi di finale, cioè non prima di mercoledì.

Il percorso del tennista romano verso la finale potrebbe avere una forte connotazione argentina: a partire già dagli ottavi, dove potrebbe trovare Burruchaga (n. 65), che prima sfiderà un qualificato. In proiezione, poi, nei quarti Ugo Carabelli (n. 59 e n. 7 del tabellone), semifinalista lo scorso anno, a patto che l’argentino superi il vincente tra Carreno Busta e la wild card locale Dodig), ed infine in semifinale Etcheverry (n. 3 del seeding). Anche se quest’ultimo dopo gli ottimi risultati di inizio stagione sulla terra rossa sudamericana non ha saputo ripetersi e nei quarti dovrebbe affrontare il belga Blockx (testa di serie n. 5), protagonista al Masters 1000 di Madrid, dove ha raggiunto la semifinale. Per Cobolli questa è la terza partecipazione ad Umago, dopo quelle nel 2023 e nel 2024, eliminato agli ottavi in entrambe le occasioni, nel 2023 proprio per mano di Arnaldi.

Il 25enne tennista sanremese, invece, dopo il bye affronterà uno tra la 18enne wild card tedesca McDonald (vincitore del Roland Garros juniores lo scorso anno) ed un qualificato. Il potenziale quarto di finale è quello contro l’ungherese Marozsan, testa di serie n. 6, mentre in semifinale dovrebbe trovare ad attenderlo il n. 2 del seeding e n. 20 ATP Davidovich Fokina. Anche per Arnaldi questa è la terza partecipazione ad Umago dopo quelle del 2023 e 2024: il miglior risultato è la semifinale raggiunta nel 2023.

Altri due tennisti italiani potrebbero raggiungere il main draw: oggi pomeriggio scenderanno infatti in campo, impegnati nel secondo e ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato (n. 181 ATP e reduce dalla finale del Challenger di Milano), che incontrerà l’argentino Ulivieri (n. 200 ATP) e Andrea Guerrieri (n. 209 ATP, che al primo turno ha superato Luca Nardi, n. 159 ATP e prima testa di serie delle “quali”),anche lui impegnato contro un argentino, Gomez (n. 217 ATP), reduce dalla vittoria per 6-4 al terzo sull’altro tennista italiano Raul Brancaccio.

Tra gli incontri del primo turno del tabellone principale, che inizierà domani, da segnalare la sfida tra la testa di serie n. 8 Vit Kopriva e il beniamino locale Dino Prizmic (ottavi di finale a Roma dopo aver superato Djokovic, e sconfitto nel secondo turno del Roland Garros al quinto set da Fonseca, dopo essere stato in vantaggio di due set). Interessante anche il match tra il francese Valentin Royer e Alex Molcan (semifinalista all’ATP 500 di Monaco).