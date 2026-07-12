WTA Atene, il tabellone: Tauson e Li prime teste di serie, ci sono Sakkari e Krejcikova

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

È stato reso noto il tabellone del Vanda Pharmaceuticals Athens Open 2026 di Atene, WTA 250 in programma dal 13 al 19 luglio. Dopo il ritorno della capitale greca nel circuito maschile nel 2025, con l’indimenticabile finale tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, anche a livello femminile si riprende a competere nella più importante città ellenica anche al femminile a 36 anni dall’ultima volta. A guidare il seeding ci sono Clara Tauson – già impegnata in un incontro ostico con Ajla Tomljanovic – e Ann Li (opposta a Maria Timofeeva). Si prosegue poi con Barbora Krejcikova e la padrona di casa Maria Sakkari. Tra le prime otto del draw troviamo anche Sara Bejlek, Jessica Bouzas Maneiro, Tereza Valentova e Magda Linette.

Η κλήρωση του Athens Open WTA 250, με τη Σάκκαρη να κάνει πρεμιέρα απέναντι στην Kudermetova. pic.twitter.com/F4e8IibAst — Thanos Stathopoulos (@stathopoulosth) July 11, 2026

I primi turni da non perdere assolutamente sono senza dubbio quello tra Jessica Bouzas Maneiro e Qinwen Zheng – ex n. 4 del mondo e campionessa olimpica in carica – e quello tra Polina Kudermetova e la stessa Maria Sakkari. Quest’ultima sarà sicuramente spinta da una motivazione particolare nel torneo di casa. Al di là del fatto che è nata proprio ad Atene, vorrà provare a ripetere (se non migliorare) quanto fatto da mamma Angeliki Kanellopoulou, che nella prima edizione del 1986 perse in finale da Sylvia Hanika. A difendere i colori della Grecia anche le wild card Sapfo Sakellaridi, Marianne Argyrokastriti, Martha Matoula e Valentini Grammatikopoulou. Cercano l’accesso al main draw, tra le altre, Lilli Tagger e Miriana Tona.