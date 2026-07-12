WTA Iasi, il tabellone: Cristian e Marcinko guidano il seeding, Badosa fuori dalle teste di serie

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Tabellone di livello non eccelso quello dell’Unicredit Iasi Open 2026 e lo si capisce dal fatto che la prima testa di serie è Jaqueline Cristian, attualmente n. 37 del ranking WTA. La seconda forza in campo è Petra Marcinko, seguita dalle ucraine Oleksandra Oliynykova e Anhelina Kalinina. Tra le prime otto del seeding rientrano anche Panna Udvardy, Elena-Gabriela Ruse, Anna Bondar ed Elsa Jacquemot. Assenti, invece, le ultime due vincitrici, da quando il torneo è diventato di livello ‘250’, ovvero Irina-Camelia Begu (che ha dichiarato forfait a pochi giorni dall’inizio della manifestazione) e Mirra Andreeva, non presente in entry list.

🚨 Main Draw | WTA250 Iasi🇷🇴



Nadia Podoroska🇦🇷 recibió una WC y enfrentará a Petra Marcinko🇭🇷 (#47) en su debut.



Emiliana Arango🇨🇴 irá ante la eslovena Tamara Zidansek🇸🇮 (#131). pic.twitter.com/LYZgeN8oH4 — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) July 11, 2026

Tra i migliori primi turni da seguire sicuramente quello tra la giovane spagnola Kaitlin Quevedo ed Elena-Gabriela Ruse, ma anche la sfida tra Anhelina Kalinina e Paula Badosa, fuori dalle teste di serie ma sempre un osso duro. 4 le wild card: la romena Miriam Bulgaru, la francese Clara Burel, la spagnola Sara Sorribes Tormo e l’argentina Nadia Podoroska. Nessuna italiana automaticamente nel tabellone principale, ma nelle qualificazioni c’è Tatiana Pieri che va a caccia di un posto in main draw. Dovrà battere prima Irina Fetecau e poi, eventualmente, Emily Seibold o Elina Avanesyan.