WTA Iasi, il tabellone: Cristian e Marcinko guidano il seeding, Badosa fuori dalle teste di serie

Tabellone di livello non eccelso quello dell’Unicredit Iasi Open 2026 e lo si capisce dal fatto che la prima testa di serie è Jaqueline Cristian, attualmente n. 37 del ranking WTA. La seconda forza in campo è Petra Marcinko, seguita dalle ucraine Oleksandra Oliynykova e Anhelina Kalinina. Tra le prime otto del seeding rientrano anche Panna Udvardy, Elena-Gabriela Ruse, Anna Bondar ed Elsa Jacquemot. Assenti, invece, le ultime due vincitrici, da quando il torneo è diventato di livello ‘250’, ovvero Irina-Camelia Begu (che ha dichiarato forfait a pochi giorni dall’inizio della manifestazione) e Mirra Andreeva, non presente in entry list.
Tra i migliori primi turni da seguire sicuramente quello tra la giovane spagnola Kaitlin Quevedo ed Elena-Gabriela Ruse, ma anche la sfida tra Anhelina Kalinina e Paula Badosa, fuori dalle teste di serie ma sempre un osso duro. 4 le wild card: la romena Miriam Bulgaru, la francese Clara Burel, la spagnola Sara Sorribes Tormo e l’argentina Nadia Podoroska. Nessuna italiana automaticamente nel tabellone principale, ma nelle qualificazioni c’è Tatiana Pieri che va a caccia di un posto in main draw. Dovrà battere prima Irina Fetecau e poi, eventualmente, Emily Seibold o Elina Avanesyan.