ATP/WTA Qualificazioni: Cecchinato torna in un main draw dopo tre anni

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Il tennis esce da Wimbledon e si rituffa nella quotidianità dei tornei di calibro inferiore, quando i big protagonisti sul verde riprendono fiato e energie nervose in vista della stagione sulla superficie dura nordamericana. Ritornano così gli eventi estivo-balneari sulla terra rossa per il circuito maschile mentre la WTA propone anche una manifestazione sul cemento. Tutti tornei si svolgono in Europa e in ognuno di questi c’è almeno uno o una rappresentante tricolore.

Sezioni ATPWTA

ATP

Nel tabellone minore del Nordea Open in scena da lunedì a Bastad in Svezia si fa onore Francesco Passaro. Gratificato della quarta testa di serie, l’italiano supera il polacco Kasnikowski con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 e nella mattinata di lunedì è atteso dal ceco Krumich per il secondo e decisivo turno. L’atleta con natali a Perugia è l’unico azzurro presente in Scandinavia.

Sulle Alpi Svizzere ecco il classico EFG Swiss Open a Gstaad: qui Federico Cinà ha gia ottenuto il suo posto nel main draw dal momento che, dopo il successo al primo turno con il tedesco Zahraj di sabato, ha saputo ripetersi domenica uscendo vincitore dal confronto con il francese Calvin Hemery in due set, 6-4 6-3. Al primo turno per lui c’è un altro transalpino, ovvero Quentin Halys; in caso di vittoria lo aspetta direttamente al secondo incontro il favorito numero uno, Alexander Bublik.

Infine, al Plava Laguna Croatia Open di Umago Marco Cecchinato torna a disputare un incontro di main draw dall’agosto del 2023, quando uscì al primo turno dello US Open per mano di Roman Safiullin. Il palermitano ha avuto la meglio domenica dell’argentino Alberto Olivieri in due partite, 6-2 6-4; traguardo lungamente atteso che invece non taglia Andrea Guerrieri, che dopo aver vinto sabato il derby con Luca Nardi, cede domenica all’argentino Gomez con un doppio 6-4.

WTA

Sul cemento di Atene si disputano i Vanda Pharmaceuticals Open e la trentunenne Miriana Tona si arrende a Hibino Nao, che passa al tabellone principale con un netto 6-4 6-0; a Iasi infine, città rumena vicina al confine moldavo, nelle qualificazioni per l’Unicredit Open, poca fortuna per Tatiana Pieri, che cede per 6-4 5-7 6-1 alla veterana tennista locale Irina Fetecau.