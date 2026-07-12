LIVE Wimbledon, la finale: Zverev-Sinner 7-6, secondo set in corso

Sinner-Zverev 6-7 4-5
Zverev continua a servire in maniera impeccabile, sopra l’80% di prime palle, anche se nei palleggi da fondocampo Sinner sembra più a suo agio. L’italiano deve servire per rimanere nel set
Sinner-Zverev 6-7 3-4
Sinner riesce a giocare un paio di punti sul servizio di Zverev, che però sembra imperturbabile nel suo gioco
Sinner-Zverev 6-7 2-3
Si continua senza l’ombra di una palla break in questo secondo set, Sinner risponde un po’ di più al servizio di Zverev ma sembra in difficoltà sugli scambi da fondo
Sinner-Zverev 6-7 1-2
Zverev serve benissimo e fin qui ha spesso la meglio sulla diagonale del dritto. Tiene il servizio, sale 2-1 nel secondo set
Sinner-Zverev 6-7 1-1
Sinner si trova 15-30, ma riesce a tirarsi fuori da una situazione potenzialmente perciolosa
Sinner-Zverev 6-7 0-1
Sinner prova a reagire ma Zverev tiene il servizio aiutandosi con due ace nel turno inaugurale del secondo set
Primo set Zverev
Un set molto equilibrato va al tedesco al termine di un tiebreak per cuori forti, in cui hanno dominato i servizi; alla fine l’ha spuntata il tedesco, dopo che Sinner aveva avuto una possibilità di brekkare l’avversario in precedenza. Partita alla pari, via al secondo set.
Primo set: Zverev 7-6(7)
Va a Sascha Zverev il primo set: decisivo un vincente col dritto tirato dal tedesco!
Tiebreak: 7-7
Ace di Sinner per arrivare a set point, ace di Zverev per salvarlo: si continua
Tiebreak: 6-6
Zverev arriva per primo a set point, ma Sinner si salva con palla corta sulla riga e passante: tutto in parità al nuovo cambio campo
Tiebreak: 5-4 Sinner
Sinner col secondo ace si porta 5-4; si gioca punto a punto
Tiebreak: 3-3
Tiebreak in equilibrio al cambio campo: pochi scambi, i punti si concludono velocemente, nessun minibreak.
Sinner-Zverev 6-6
Zverev colpisce tre righe e tiene il servizio. Si va al tiebrak del primo set. 13-4 il record dei tiebreak di quest’anno per Sinner. Entrambi ne hanno perso uno in questo torneo, entrambi al primo turno.
Sinner-Zverev 6-5
Ottimo game di battuta di Sinner che tiene il servizio a zero e si garantisce perlomeno il tiebreak.
Sinner-Zverev 5-5
Perdura l’equilibrio; da segnalare un gran punto di Zverev con un dritto lungolinea in corsa.
Sinner-Zverev 5-4
Zverev sparacchia fuori un dritto: così Sinner tiene il servizio a 30, nuovo cambio di campo e si arriva nelle fasi cruciali del primo set
Sinner-Zverev 4-4
Un doppio fallo di Zverev concede la prima palla break dell’incontro a Sinner, ma Jannik stecca un dritto in manovra. Così Zverev tiene il servizio.
Sinner-Zverev 4-3
Sinner sale 40-0, commette due errori gratuiti ma tiene comunque il servizio quando un rovescio di Zverev si ferma sulla rete.
Sinner-Zverev 3-3
Entra con continuità la prima di servizio di Zverev, che sale 3-3 tenendo il servizio a zero
Sinner-Zverev 3-2
Prima situazione un po’ delicata sul servizio di Sinner: Zverev sale 0-30, ma Jannik si tira fuori servendo alla grande.
Sinner-Zverev 2-2
Sinner arriva a 30 ma non si spinge oltre sul servizio di Zverev, che tiene il servizio con un dritto vincente
Sinner-Zverev 2-1
Sinner tiene il servizio a zero; nell’ultimo punto, palla corta e pallonetto sulla riga
Sinner-Zverev 1-1
Non trema Zverev nel suo primo turno di servizio
Sinner-Zverev 1-0
Zverev fa suo il primo scambio lungo del match, ma Sinner serve bene e tiene il servizio a 30 nel game inaugurale dell’incontro
Riscaldamento terminato
E’ terminato il warm-up. Sinner inizia al servizio perchè Zverev ha vinto il servizio e ha deciso di rispondere
L’ingresso in campo
The final strides before entering Centre Court. #Wimbledon pic.twitter.com/Zq0YNR4kVx— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
Gli ospiti del Royal Box
Royal Box di lusso per questo appuntamento. La famiglia reale inglese è rappresentata dall’erede al trono William insieme alla moglie Kate e ai figli George e Charlotte. Il governo italiano è invece presente con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, accompagnato dall’ambasciatore italiano a Londra, Cassese. Presenti diversi campioni del passato come Stan Smith, Stefan Edberg, Jan Kodes, Richard Krajicek e Lleyton Hewitt. Non mancano le celebrità, tra cui Nicole Kidman.
Le condizioni di gioco
Ci sono 29° a Londra, con un’umidità del 40%, e non sono previste precipitazioni.
Sinner-Zverev, la diretta live
Cari amici di Ubitennis, è il giorno della finale del singolare maschile di Wimbledon 2026. I protagonisti sono Jannik Sinner, che scende in campo per vincere il secondo titolo consecutivo a Londra, e Alexander Zverev, il campione del Roland Garros in carica. La testa di serie numero uno e quella numero due si sfidano per il trofeo più prestigioso dell’anno sul Centre Court e seguiremo ciò che accade in diretta. Si parte alle ore 17.