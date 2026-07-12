LIVE Wimbledon, la finale: Zverev-Sinner 7-6, secondo set in corso

Gli ospiti del Royal Box

Royal Box di lusso per questo appuntamento. La famiglia reale inglese è rappresentata dall’erede al trono William insieme alla moglie Kate e ai figli George e Charlotte. Il governo italiano è invece presente con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, accompagnato dall’ambasciatore italiano a Londra, Cassese. Presenti diversi campioni del passato come Stan Smith, Stefan Edberg, Jan Kodes, Richard Krajicek e Lleyton Hewitt. Non mancano le celebrità, tra cui Nicole Kidman.