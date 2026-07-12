Wimbledon

LIVE Wimbledon, la finale: Zverev-Sinner 7-6, secondo set in corso

La diretta scritta del match che vale il titolo: Sinner sfida Zverev

Di Gianluca Sartori
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Sinner, Zverev - Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)
Sinner, Zverev - Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)
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Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

2 min ago12/07/2026 18:58

Sinner-Zverev 6-7 4-5

Zverev continua a servire in maniera impeccabile, sopra l’80% di prime palle, anche se nei palleggi da fondocampo Sinner sembra più a suo agio. L’italiano deve servire per rimanere nel set

10 min ago12/07/2026 18:49

Sinner-Zverev 6-7 3-4

Sinner riesce a giocare un paio di punti sul servizio di Zverev, che però sembra imperturbabile nel suo gioco

19 min ago12/07/2026 18:40

Sinner-Zverev 6-7 2-3

Si continua senza l’ombra di una palla break in questo secondo set, Sinner risponde un po’ di più al servizio di Zverev ma sembra in difficoltà sugli scambi da fondo

28 min ago12/07/2026 18:32

Sinner-Zverev 6-7 1-2

Zverev serve benissimo e fin qui ha spesso la meglio sulla diagonale del dritto. Tiene il servizio, sale 2-1 nel secondo set

30 min ago12/07/2026 18:30

Sinner-Zverev 6-7 1-1

Sinner si trova 15-30, ma riesce a tirarsi fuori da una situazione potenzialmente perciolosa

36 min ago12/07/2026 18:24

Sinner-Zverev 6-7 0-1

Sinner prova a reagire ma Zverev tiene il servizio aiutandosi con due ace nel turno inaugurale del secondo set

43 min ago12/07/2026 18:17

Primo set Zverev

Un set molto equilibrato va al tedesco al termine di un tiebreak per cuori forti, in cui hanno dominato i servizi; alla fine l’ha spuntata il tedesco, dopo che Sinner aveva avuto una possibilità di brekkare l’avversario in precedenza. Partita alla pari, via al secondo set.

44 min ago12/07/2026 18:15

Primo set: Zverev 7-6(7)

Va a Sascha Zverev il primo set: decisivo un vincente col dritto tirato dal tedesco!

46 min ago12/07/2026 18:14

Tiebreak: 7-7

Ace di Sinner per arrivare a set point, ace di Zverev per salvarlo: si continua

47 min ago12/07/2026 18:12

Tiebreak: 6-6

Zverev arriva per primo a set point, ma Sinner si salva con palla corta sulla riga e passante: tutto in parità al nuovo cambio campo

49 min ago12/07/2026 18:10

Tiebreak: 5-4 Sinner

Sinner col secondo ace si porta 5-4; si gioca punto a punto

52 min ago12/07/2026 18:08

Tiebreak: 3-3

Tiebreak in equilibrio al cambio campo: pochi scambi, i punti si concludono velocemente, nessun minibreak.

57 min ago12/07/2026 18:03

Sinner-Zverev 6-6

Zverev colpisce tre righe e tiene il servizio. Si va al tiebrak del primo set. 13-4 il record dei tiebreak di quest’anno per Sinner. Entrambi ne hanno perso uno in questo torneo, entrambi al primo turno.

1 hr 1 min ago12/07/2026 17:58

Sinner-Zverev 6-5

Ottimo game di battuta di Sinner che tiene il servizio a zero e si garantisce perlomeno il tiebreak.

1 hr 4 min ago12/07/2026 17:56

Sinner-Zverev 5-5

Perdura l’equilibrio; da segnalare un gran punto di Zverev con un dritto lungolinea in corsa.

1 hr 8 min ago12/07/2026 17:51

Sinner-Zverev 5-4

Zverev sparacchia fuori un dritto: così Sinner tiene il servizio a 30, nuovo cambio di campo e si arriva nelle fasi cruciali del primo set

1 hr 14 min ago12/07/2026 17:45

Sinner-Zverev 4-4

Un doppio fallo di Zverev concede la prima palla break dell’incontro a Sinner, ma Jannik stecca un dritto in manovra. Così Zverev tiene il servizio.

1 hr 21 min ago12/07/2026 17:38

Sinner-Zverev 4-3

Sinner sale 40-0, commette due errori gratuiti ma tiene comunque il servizio quando un rovescio di Zverev si ferma sulla rete.

1 hr 25 min ago12/07/2026 17:34

Sinner-Zverev 3-3

Entra con continuità la prima di servizio di Zverev, che sale 3-3 tenendo il servizio a zero

1 hr 29 min ago12/07/2026 17:31

Sinner-Zverev 3-2

Prima situazione un po’ delicata sul servizio di Sinner: Zverev sale 0-30, ma Jannik si tira fuori servendo alla grande.

2 hr 33 min ago12/07/2026 17:27

Sinner-Zverev 2-2

Sinner arriva a 30 ma non si spinge oltre sul servizio di Zverev, che tiene il servizio con un dritto vincente

2 hr 38 min ago12/07/2026 17:22

Sinner-Zverev 2-1

Sinner tiene il servizio a zero; nell’ultimo punto, palla corta e pallonetto sulla riga

2 hr 40 min ago12/07/2026 17:20

Sinner-Zverev 1-1

Non trema Zverev nel suo primo turno di servizio

2 hr 44 min ago12/07/2026 17:16

Sinner-Zverev 1-0

Zverev fa suo il primo scambio lungo del match, ma Sinner serve bene e tiene il servizio a 30 nel game inaugurale dell’incontro

2 hr 50 min ago12/07/2026 17:10

Riscaldamento terminato

E’ terminato il warm-up. Sinner inizia al servizio perchè Zverev ha vinto il servizio e ha deciso di rispondere

2 hr 43 min ago12/07/2026 17:17

L’ingresso in campo

2 hr 20 min ago12/07/2026 16:40

Gli ospiti del Royal Box

Royal Box di lusso per questo appuntamento. La famiglia reale inglese è rappresentata dall’erede al trono William insieme alla moglie Kate e ai figli George e Charlotte. Il governo italiano è invece presente con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, accompagnato dall’ambasciatore italiano a Londra, Cassese. Presenti diversi campioni del passato come Stan Smith, Stefan Edberg, Jan Kodes, Richard Krajicek e Lleyton Hewitt. Non mancano le celebrità, tra cui Nicole Kidman.

2 hr 20 min ago12/07/2026 16:39

Le condizioni di gioco

Ci sono 29° a Londra, con un’umidità del 40%, e non sono previste precipitazioni.

Sinner-Zverev, la diretta live

Cari amici di Ubitennis, è il giorno della finale del singolare maschile di Wimbledon 2026. I protagonisti sono Jannik Sinner, che scende in campo per vincere il secondo titolo consecutivo a Londra, e Alexander Zverev, il campione del Roland Garros in carica. La testa di serie numero uno e quella numero due si sfidano per il trofeo più prestigioso dell’anno sul Centre Court e seguiremo ciò che accade in diretta. Si parte alle ore 17.

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