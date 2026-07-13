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ATP Bastad: Avanza De Jong , Passaro fuori nelle qualificazioni

L’olandese supera Gaubas nell’unico incontro del main draw disputato. Niente accesso al tabellone principale per l’azzurro, battuto in due set da Martin Krumich

Di Luca De Gaspari
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Francesco Passaro - Vicenza 2024 (foto ufficio stampa Vicenza Challenger)
Francesco Passaro - Vicenza 2024 (foto ufficio stampa Vicenza Challenger)

È cominciato il tabellone principale dell’ATP 250 di Bastad, con un solo incontro disputato nella giornata di domenica. Jesper de Jong ha eliminato il lituano Vilius Gaubas con il punteggio di 7-6(1) 7-5, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Si sono invece conclusi gli incontri decisivi delle qualificazioni. Francesco Passaro non è riuscito a raggiungere il main draw: il perugino è stato sconfitto nettamente dal ceco Martin Krumich, impostosi per 6-4 6-3.

Hanno superato l’ultimo turno anche lo spagnolo Miguel Damas, vincitore in rimonta su Arthur Faurel per 3-6 7-6(6) 6-4, il giapponese Taro Daniel, che ha battuto Carlos Sanchez Jover 6-2 2-6 6-2, e l’argentino Lautaro Midon, a segno su Igor Marcondes per 7-6(7) 7-5.

Il tabellone completo e aggiornato

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