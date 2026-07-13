ATP Bastad: Avanza De Jong , Passaro fuori nelle qualificazioni

È cominciato il tabellone principale dell’ATP 250 di Bastad, con un solo incontro disputato nella giornata di domenica. Jesper de Jong ha eliminato il lituano Vilius Gaubas con il punteggio di 7-6(1) 7-5, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Si sono invece conclusi gli incontri decisivi delle qualificazioni. Francesco Passaro non è riuscito a raggiungere il main draw: il perugino è stato sconfitto nettamente dal ceco Martin Krumich, impostosi per 6-4 6-3.

Hanno superato l’ultimo turno anche lo spagnolo Miguel Damas, vincitore in rimonta su Arthur Faurel per 3-6 7-6(6) 6-4, il giapponese Taro Daniel, che ha battuto Carlos Sanchez Jover 6-2 2-6 6-2, e l’argentino Lautaro Midon, a segno su Igor Marcondes per 7-6(7) 7-5.