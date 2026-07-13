ATP Umago: Prizmic domina Kopriva, Van Assche rimonta Lajovic

Primi verdetti al Plava Laguna Croatia Open Umag, ATP 250 in programma dal 13 al 18 luglio sulla terra rossa dello Stella Maris Tennis Centre di Umago, in Croazia. La 36ª edizione ha come principale favorito Flavio Cobolli, n.9 del mondo, seguito nel seeding da Alejandro Davidovich Fokina, Tomas Martin Etcheverry e Matteo Arnaldi, rispettivamente numeri 20, 30 e 34 ATP.

Van Assche elimina l’ex campione

Il risultato più combattuto della prima giornata è il successo di Luca Van Assche, n.86 ATP, che ha rimontato Dusan Lajovic, campione a Umago nel 2019 e oggi n.152, imponendosi 2-6 7-5 6-4. Al secondo turno il francese affronterà il vincente tra Titouan Droguet e la quinta testa di serie Alexander Blockx.

Dzumhur e Trungelliti senza problemi

Esordio convincente per Damir Dzumhur, n.108 del mondo e semifinalista qui nella passata stagione. Il bosniaco ha superato Henrique Rocha, n.124, con un netto 6-2 6-1 e attende ora il vincente tra il qualificato Federico Agustin Gomez e la wild card Niels McDonald.

Avanza in due set anche Marco Trungelliti, n.99 ATP, che ha battuto il n.130 Kyrian Jacquet 6-2 6-3. Agli ottavi il livello si alzerà sensibilmente: l’argentino troverà Davidovich Fokina, n.20 del ranking e seconda testa di serie, entrato direttamente al secondo turno grazie a un bye.

Prixmic travolge Kopriva

La prestazione più convincente della giornata porta la firma di Dino Prizmic. Il ventenne croato, n.84 ATP, ha eliminato l’ottava testa di serie Vít Kopriva, n.64 del mondo, con un netto 6-1 6-3 in un’ora e 18 minuti. Una prova eccellente sotto il profilo fisico e tecnico, conclusa sfruttando il primo match point direttamente sul servizio del ceco.

Al secondo turno Prizmic affronterà il vincente della sfida tra lo slovacco Alex Molcan e il francese Valentin Royer. Il croato, già due volte nei quarti a Umago, nel 2023 e nel 2025, conferma così il suo particolare feeling con il torneo di casa.