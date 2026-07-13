WTA Atene: Sakkari parte forte, Zheng elimina Bouzas Maneiro. Fuori Linette

Primi verdetti al Vanda Pharmaceuticals Athens Open, WTA 250 in programma dal 13 al 19 luglio sui campi in cemento all’aperto dello Stadion Sports Center di Marousi, all’interno dell’Athens Olympic Tennis Centre. Il torneo segna il ritorno del circuito WTA nella capitale greca dopo 36 anni. Le prime teste di serie sono Clara Tauson, Ann Li e Barbora Krejcikova, rispettivamente numeri 30, 31 e 32 del ranking; grande attesa soprattutto per la beniamina di casa Maria Sakkari, n.37 ed ex n.3 del mondo.

Sakkari convince, Zheng torna protagonista

Esordio positivo per Sakkari, quarta favorita del tabellone, che ha superato Polina Kudermetova 6-0 7-6(1). Dopo aver dominato il primo set, la greca ha gestito un secondo parziale più equilibrato, chiudendo nettamente il tie-break. Agli ottavi affronterà Harriet Dart, n.152 WTA, uscita vincitrice dalla battaglia contro la qualificata Mina Hodzic: 6-3 3-6 7-6(4).

Segnale importante anche da Qinwen Zheng, scivolata al n.135 dopo essere stata n.4 del mondo. La campionessa olimpica ha eliminato la sesta testa di serie Jessica Bouzas Maneiro, n.62, con il punteggio di 7-5 6-1. Al prossimo turno affronterà Elena Micic.

Hontama sorprende Linette, avanti Bejlek e Tagger

La sorpresa più rilevante in termini di classifica porta la firma di Mai Hontama. La giapponese, n.202 WTA, ha battuto Magda Linette, ottava testa di serie e n.51, per 6-4 7-5. Agli ottavi troverà Alycia Parks.

Nella parte alta del tabellone avanza senza difficoltà Sara Bejlek, n.42 e quinta favorita, che ha sconfitto Viktoria Morvayova 6-0 7-5. La ceca dovrà vedersela con la giovane qualificata Lilli Tagger, n.84, vittoriosa con un doppio 6-1 sulla wild card di casa Marianne Argyrokastriti.

Parks e Micic fermano Grammatikopoulou e Matoula

Escono altre due giocatrici di casa. Alycia Parks, n.70 WTA, ha superato la wild card Valentini Grammatikopoulou, n.500, con il punteggio di 7-6(3) 6-4. La statunitense affronterà ora Mai Hontama, protagonista dell’eliminazione dell’ottava testa di serie Magda Linette.

Si ferma anche Martha Matoula, battuta 7-5 6-3 dalla qualificata australiana Elena Micic. La n.302 del mondo raggiunge così agli ottavi Qinwen Zheng.