WTA Iasi: Burel rimonta Lepchenko, Marcinko soffre ma avanza

Primi verdetti allo UniCredit Iasi Open, torneo WTA 250 in programma dal 13 al 19 luglio sui campi in terra rossa all’aperto della Baza Sportiva Ciric di Iasi, in Romania. Il tabellone ha perso prima dell’esordio la prima favorita Jaqueline Cristian, ritiratasi per un problema al ginocchio. La giocatrice meglio classificata ancora in corsa è quindi Petra Marcinko, n.45 WTA e seconda testa di serie, seguita da Oleksandra Oliynykova, n.52, e Anhelina Kalinina, n.59. Tra i nomi più riconoscibili figurano anche Paula Badosa, ex n.2 del mondo, Yulia Putintseva e la beniamina di casa Elena-Gabriela Ruse.

Marcinko supera l’ostacolo Podoroska

L’esordio di Marcinko è stato più complicato del previsto. La croata ha superato la wild card Nadia Podoroska, oggi n.533 del ranking ma semifinalista al Roland Garros nel 2020, con il punteggio di 6-2 3-6 6-4. Agli ottavi attende la vincente tra Elina Avanesyan e Moyuka Uchijima.

Avanza in due set anche Anna Bondar, n.73 del mondo e settima favorita, che ha eliminato Sara Sorribes Tormo 7-5 6-4. L’ungherese affronterà al prossimo turno una tra Emiliana Arango e Tamara Zidansek.

Charaeva domina, Liu e Ibragimova promosse

Il risultato più netto della giornata porta la firma di Alina Charaeva. La n.118 WTA ha lasciato appena un game a Victoria Jimenez Kasintseva, n.114, imponendosi 6-0 6-1. Per un posto nei quarti troverà la vincente della sfida tra Yulia Putintseva e Claire Liu.

Proprio Liu, n.111, ha completato le qualificazioni battendo İpek Oz 6-4 6-1. Promossa anche Alevtina Ibragimova, n.275, vincitrice per 6-3 6-4 su Varvara Lepchenko: al primo turno sfiderà Dominika Salkova. Lepchenko, nonostante la sconfitta, è stata ripescata come lucky loser e inserita nel tabellone contro Clara Burel.

Burel rimonta Lepchenko

Successo in rimonta per Clara Burel, entrata in tabellone con una wild card. La francese ha superato la lucky loser statunitense Varvara Lepchenko con il punteggio di 2-6 7-5 6-3, riuscendo a cambiare l’inerzia dell’incontro dopo un avvio complicato. Agli ottavi affronterà la vincente tra la qualificata romena Ilinca Amariei e l’ottava testa di serie e connazionale Elsa Jacquemot.