Wilson Defyer: la nuova racchetta da tennis per spin e potenza estremi

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Wilson Sporting Goods ha ufficialmente lanciato Defyer, la nuova linea di racchette da tennis ad alte prestazioni pensata per ridefinire il concetto di massime prestazioni per i giocatori moderni. Grintosa nel design e sviluppata per offrire spin e potenza esplosivi, la collezione è già stata adottata da alcuni dei migliori atleti al mondo: gli attuali portacolori Wilson Karen Khachanov, Sebastian Korda e Peyton Stearns, oltre ai nuovi acquisti del brand Holger Rune, ex numero 4 del ranking mondiale, e Moise Kouame, il giocatore più giovane in oltre 20 anni ad aver raggiunto il terzo turno di uno Slam, arrivato proprio giocando con il prototipo di Defyer.

Un design ispirato al motorsport

Defyer nasce dalla fusione tra i principi di design degli sport motoristici e la tecnologia tennistica più avanzata di Wilson Labs, l’Innovation Hub del brand che ha avviato il progetto lo scorso anno con un obiettivo preciso: realizzare una racchetta capace di reggere il ritmo di un gioco sempre più veloce e fisico. Dopo un’estesa fase di ricerca e sviluppo, il prototipo è stato testato in prima persona da Khachanov, Korda e Stearns, ricevendo fin da subito un riscontro positivo, per poi essere esteso al circuito universitario e a nuovi professionisti come Rune e Kouame.

“Mi sono sentito sicuro fin dal primo istante in cui ho utilizzato questa racchetta. Ho portato il prototipo direttamente a un torneo di lì a poco”, ha raccontato Karen Khachanov. “È stato bellissimo partecipare al processo di sviluppo, e la versione finale ha superato ogni mia aspettativa.”

“Questa racchetta mi ha attirato fin da quando ho iniziato i test con Wilson”, ha aggiunto Holger Rune. “Mi hanno sostenuto molto durante il mio recupero, e non vedo l’ora di giocare con Defyer quando sarò in campo.”

Le tecnologie chiave della collezione

Defyer v1 introduce una serie di innovazioni pensate per liberare spin e potenza:

• Fusto Torq: struttura robusta e affusolata che garantisce elevata stabilità mantenendo flessibilità nell’ovale, per liberare potenza nei colpi a rimbalzo.

• Airfoil Bumper™: profilo alare che riduce la resistenza all’aria, aumentando manovrabilità e accelerazione della testa della racchetta.

• Si3D™: flessibilità laterale ottimizzata per liberare uno spin elevato su ogni modello.

• Wilson Red: la colorazione “adrenalyn red”, omaggio all’iconico logo rosso del brand.

“Con Defyer abbiamo creato qualcosa di molto speciale che testimonia la promessa di ascoltare sempre i nostri giocatori e di offrire loro l’attrezzatura migliore affinché possano sempre dare il meglio”, ha dichiarato Jason Collins, Global General Manager degli sport di racchetta di Wilson. “Defyer nasce per permettere agli atleti di spingersi oltre i propri limiti e raggiungere le massime vette dell’eccellenza.”

Una Concept Edition ispirata alla pista

Ad accompagnare il lancio globale della linea, Wilson ha realizzato anche la Defyer Concept Edition, versione in edizione limitata distribuita solo in mercati selezionati. Stessa tecnologia, stessa qualità e stessi standard prestazionali del resto della collezione, ma con un’identità visiva ancora più marcata: il richiamo al motorsport, fonte di ispirazione dichiarata per l’intera linea Defyer, si traduce qui nel distintivo marchio “Redline” e nella caratteristica colorazione adrenalyn red, portata all’estremo.

Prezzi e disponibilità

Defyer v1, pensata per giocatori di livello avanzato, sarà disponibile in quattro modelli (100, 100L, 100 UL e 98 Pro) a un prezzo di partenza compreso tra 240 e 290 euro. L’intera collezione è disponibile per il preordine dal 9 luglio, mentre i modelli 100L e 100UL saranno acquistabili a partire dal 21 agosto. Per maggiori informazioni è possibile visitare wilson.com o seguire la pagina @wilsontennis su Instagram.