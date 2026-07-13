Ranking ATP: Sinner fa 80 settimane da n. 1 e aggancia Hewitt. Zverev scavalca Alcaraz

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Con la conclusione di Wimbledon va in archivio la prima parte della stagione. Dopo due settimane di tennis intenso, va da sé che la classifica abbia subito sensibili mutamenti. L’unica certezza rimane Jannik Sinner, stabile al primo posto a debita distanza dagli inseguitori. Vinti per la seconda volta consecutiva i Championships, lunedì 13 luglio l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill taglia l’80esima settimana da numero 1 del mondo, pareggiando Lleyton Hewitt al decimo posto tra i primatisti ATP più longevi. Ora nel mirino di Sinner ci sono le 101 settimane di Andre Agassi.

Zverev sorpassa Alcaraz, de Minaur entra in top 5. Best ranking per Cobolli, Tien e Fery

Detto di Jannik, grazie alla finale conquistata a Wimbledon Alexander Zverev – che nello Slam londinese non aveva mai superato gli ottavi prima di questa edizione – scavalca Carlos Alcaraz e si siede sulla seconda poltrona in classifica mondiale, a 4970 punti da Sinner. Nonostante l’enorme delusione rimediata contro Flavio Cobolli agli ottavi dei Championships, Alex de Minaur entra per la prima volta in top 5 a scapito di Ben Shelton, eliminato a sorpresa all’esordio di Wimbledon.

Salgono uno scalino anche Novak Djokovic (n. 7), Daniil Medvedev (n. 8) e lo stesso Cobolli, capace di confermare i quarti di finale nello Slam londinese. Con questo risultato il romano agguanta il best ranking di numero 9. Perde invece tre caselle Taylor Fritz (n.10), che al turno dei migliori otto si è dovuto arrendere a Zverev e al suo ginocchio, perdendo ogni possibilità di ripetere la semifinale raggiunta nel 2025.

Jiri Lehecka avanza di due posizioni (n.12), così come Frances Tiafoe (n. 17) e Learner Tien, che debutta in top 15. Per i colori azzurri guadagna un posto anche Lorenzo Musetti (n. 14), nonostante sia fermo ai box da ormai due mesi. Luciano Darderi scivola indietro di due piazze (n. 18) dopo la sconfitta all’esordio di Wimbledon, e la stessa cosa ha rimediato anche Andrey Rublev, ora al numero 16 a seguito di un -3. Chi invece si lascia dietro tre giocatori è Alejandro Davidovich Fokina. Grazie agli ottavi a Londra lo spagnolo torna infatti tra i primi 20.

Da segnalare, poi, i balzi in avanti del semifinalista a sorpresa Arthur Fery (n. 36 dopo un +78), del quartofinalista Jan-Lennard Struff (n.41 dopo un +33), di Hubert Hurkacz (n. 68 dopo un +28), di Roman Safiullin (n. 96 dopo un +36) e di Jan Choinski (n. 75 dopo un +25). Sia il polacco che il russo sono stati capaci di qualificarsi per gli ottavi.

Perdono terreno, invece, Karen Khachanov (n. 26 dopo un -4), Cameron Norrie (n. 38 dopo un -9), Mariano Navone (n. 48 dopo un -10), Adrian Mannarino (n. 49 dopo un -9), Miomir Kecmanovic (n. 59 dopo un -9), Kamil Majchrzak (n. 66 dopo un -21) e Marin Cilic (n. 88 dopo un -26).

Posizione Giocatore Variazione Nazionalità Punti 1 Jannik Sinner Italia 13450 2 Alexander Zverev +1 Germania 8480 3 Carlos Alcaraz -1 Spagna 8160 4 Felix Auger-Aliassime Canada 4740 5 Alex de Minaur +1 Australia 4110 6 Ben Shelton -1 Stati Uniti 3770 7 Novak Djokovic +1 Serbia 3760 8 Daniil Medvedev +1 3670 9 Flavio Cobolli +1

Italia 3460 10 Taylor Fritz -3

Stati Uniti 3365 11 Alexander Bublik Kazakistan 2810 12 Jiri Lehecka +2 Cechia 2510 13 Casper Ruud -1 Norvegia 2435 14 Lorenzo Musetti +1

Italia 2315 15 Learner Tien +2

Stati Uniti 2270 16 Andrey Rublev -3 2230 17 Frances Tiafoe +2

Stati Uniti 2230 18 Luciano Darderi -2

Italia 2210 19 Jakub Mensik -1

Cechia 2205 20 Alejandro Davidovich Fokina +3

Spagna 2160

Berrettini sale, Bellucci e Sonego scendono

Guadagnano posizioni i due Matteo, Arnaldi e Berrettini. Sebbene sia uscito subito a Wimbledon, il sanremese sale uno scalino e si porta al numero 34. Il romano, bravo a raggiungere il terzo turno, conquista 8 caselle e avanza sino alla 43esima posizione. Crollano invece Mattia Bellucci (n.80 dopo un -13) e Lorenzo Sonego (n. 83 dopo un -14).

Il lombardo ha dovuto dare forfait ai Championships per uno sfortunato infortunio alla vigilia che non gli ha permesso di difendere il suo terzo turno raggiunto nel 2025. Il piemontese ci ha provato a ripetere la corsa che lo aveva portato agli ottavi di finale nella passata stagione. Al terzo turno si è però fermato in quattro set contro Fritz, a seguito di un gran match.

Retrocedono in classifica anche Francesco Maestrelli (n. 149 dopo un -21), Stefano Travaglia (n. 150 dopo un -20), Federico Cinà (n. 184 dopo un -10) e Giulio Zeppieri (n. 218 dopo un -25). Avanzano invece il finalista del Challenger di Milano Marco Cecchinato (n. 175 dopo un +20), il secondo classificato al Challenger di Liegi Lorenzo Giustino (n. 196 dopo un +30) e Raul Brancaccio (n. 230 dopo un +18).