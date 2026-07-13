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Ranking ATP: Sinner fa 80 settimane da n. 1 e aggancia Hewitt. Zverev scavalca Alcaraz

Jannik Sinner entra nella top 10 dei primatisti ATP più longevi. Flavio Cobolli sale in nona piazza, Alex de Minaur debutta in top 5. Arthur Fery conquista 78 posizioni

Di Andrea Binotto
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Jannik Sinner – Wimbledon 2026 (foto via Twitter @ATPTour_ES)
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Con la conclusione di Wimbledon va in archivio la prima parte della stagione. Dopo due settimane di tennis intenso, va da sé che la classifica abbia subito sensibili mutamenti. L’unica certezza rimane Jannik Sinner, stabile al primo posto a debita distanza dagli inseguitori. Vinti per la seconda volta consecutiva i Championships, lunedì 13 luglio l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill taglia l’80esima settimana da numero 1 del mondo, pareggiando Lleyton Hewitt al decimo posto tra i primatisti ATP più longevi. Ora nel mirino di Sinner ci sono le 101 settimane di Andre Agassi.

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Zverev sorpassa Alcaraz, de Minaur entra in top 5. Best ranking per Cobolli, Tien e FeryBerrettini sale, Bellucci e Sonego scendono

Zverev sorpassa Alcaraz, de Minaur entra in top 5. Best ranking per Cobolli, Tien e Fery

Detto di Jannik, grazie alla finale conquistata a Wimbledon Alexander Zverev – che nello Slam londinese non aveva mai superato gli ottavi prima di questa edizione – scavalca Carlos Alcaraz e si siede sulla seconda poltrona in classifica mondiale, a 4970 punti da Sinner. Nonostante l’enorme delusione rimediata contro Flavio Cobolli agli ottavi dei Championships, Alex de Minaur entra per la prima volta in top 5 a scapito di Ben Shelton, eliminato a sorpresa all’esordio di Wimbledon.

Salgono uno scalino anche Novak Djokovic (n. 7), Daniil Medvedev (n. 8) e lo stesso Cobolli, capace di confermare i quarti di finale nello Slam londinese. Con questo risultato il romano agguanta il best ranking di numero 9. Perde invece tre caselle Taylor Fritz (n.10), che al turno dei migliori otto si è dovuto arrendere a Zverev e al suo ginocchio, perdendo ogni possibilità di ripetere la semifinale raggiunta nel 2025.

Jiri Lehecka avanza di due posizioni (n.12), così come Frances Tiafoe (n. 17) e Learner Tien, che debutta in top 15. Per i colori azzurri guadagna un posto anche Lorenzo Musetti (n. 14), nonostante sia fermo ai box da ormai due mesi. Luciano Darderi scivola indietro di due piazze (n. 18) dopo la sconfitta all’esordio di Wimbledon, e la stessa cosa ha rimediato anche Andrey Rublev, ora al numero 16 a seguito di un -3. Chi invece si lascia dietro tre giocatori è Alejandro Davidovich Fokina. Grazie agli ottavi a Londra lo spagnolo torna infatti tra i primi 20.

Da segnalare, poi, i balzi in avanti del semifinalista a sorpresa Arthur Fery (n. 36 dopo un +78), del quartofinalista Jan-Lennard Struff (n.41 dopo un +33), di Hubert Hurkacz (n. 68 dopo un +28), di Roman Safiullin (n. 96 dopo un +36) e di Jan Choinski (n. 75 dopo un +25). Sia il polacco che il russo sono stati capaci di qualificarsi per gli ottavi.

Perdono terreno, invece, Karen Khachanov (n. 26 dopo un -4), Cameron Norrie (n. 38 dopo un -9), Mariano Navone (n. 48 dopo un -10), Adrian Mannarino (n. 49 dopo un -9), Miomir Kecmanovic (n. 59 dopo un -9), Kamil Majchrzak (n. 66 dopo un -21) e Marin Cilic (n. 88 dopo un -26).

PosizioneGiocatoreVariazioneNazionalitàPunti
1Jannik SinnerItalia13450
2Alexander Zverev+1Germania8480
3Carlos Alcaraz-1Spagna8160
4Felix Auger-AliassimeCanada4740
5Alex de Minaur+1Australia4110
6Ben Shelton-1Stati Uniti3770
7Novak Djokovic+1Serbia3760
8Daniil Medvedev+13670
9Flavio Cobolli+1
Italia		3460
10Taylor Fritz-3
Stati Uniti		3365
11Alexander BublikKazakistan2810
12Jiri Lehecka+2Cechia2510
13Casper Ruud-1Norvegia2435
14Lorenzo Musetti+1
Italia		2315
15Learner Tien+2
Stati Uniti		2270
16Andrey Rublev-32230
17Frances Tiafoe+2
Stati Uniti		2230
18Luciano Darderi-2
Italia		2210
19Jakub Mensik-1
Cechia		2205
20Alejandro Davidovich Fokina+3
Spagna		2160

Berrettini sale, Bellucci e Sonego scendono

Guadagnano posizioni i due Matteo, Arnaldi e Berrettini. Sebbene sia uscito subito a Wimbledon, il sanremese sale uno scalino e si porta al numero 34. Il romano, bravo a raggiungere il terzo turno, conquista 8 caselle e avanza sino alla 43esima posizione. Crollano invece Mattia Bellucci (n.80 dopo un -13) e Lorenzo Sonego (n. 83 dopo un -14).

Il lombardo ha dovuto dare forfait ai Championships per uno sfortunato infortunio alla vigilia che non gli ha permesso di difendere il suo terzo turno raggiunto nel 2025. Il piemontese ci ha provato a ripetere la corsa che lo aveva portato agli ottavi di finale nella passata stagione. Al terzo turno si è però fermato in quattro set contro Fritz, a seguito di un gran match.

Retrocedono in classifica anche Francesco Maestrelli (n. 149 dopo un -21), Stefano Travaglia (n. 150 dopo un -20), Federico Cinà (n. 184 dopo un -10) e Giulio Zeppieri (n. 218 dopo un -25). Avanzano invece il finalista del Challenger di Milano Marco Cecchinato (n. 175 dopo un +20), il secondo classificato al Challenger di Liegi Lorenzo Giustino (n. 196 dopo un +30) e Raul Brancaccio (n. 230 dopo un +18).

PosizioneGiocatoreVariazionePunti
1Jannik Sinner13450
9Flavio Cobolli+13460
14Lorenzo Musetti+12315
18Luciano Darderi-22210
34Matteo Arnaldi+11349
43Matteo Berrettini+81075
80Mattia Bellucci-13751
83Lorenzo Sonego-14743
138Andrea Pellegrino-5459
149Francesco Maestrelli-21391
150Stefano Travaglia-20385
160Luca Nardi+6346
175Marco Cecchinato+20323
182Francesco Passaro+3314
184Federico Cinà-10312
193Gianluca Cadenasso-3296
196Lorenzo Giustino+30283
218Giulio Zeppieri-25256
219Andrea Guerrieri+8256
230Raul Brancaccio+18243
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