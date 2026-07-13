Wimbledon: Sinner e Noskova protagonisti nel ballo dei campioni

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Le tradizioni di Wimbledon non si esauriscono con la cerimonia di premiazione sul Centre Court. Al termine dei Championships, infatti, i campioni del singolare maschile e femminile sono chiamati a rispettare uno dei rituali più iconici dello Slam londinese: il tradizionale ballo dei vincitori durante la cena di gala.

Per il secondo anno consecutivo è stato Jannik Sinner ad aprire le danze insieme alla campionessa del torneo femminile, Linda Noskova. L’azzurro è apparso decisamente più disinvolto rispetto al 2025, quando aveva condiviso la pista da ballo con Iga Swiatek, ammettendo con la consueta ironia di non essere particolarmente portato per il ballo. Questa volta, invece, il numero uno del mondo si è mostrato più a suo agio mentre accompagnava la ceca sulle note di Can’t Stop the Feeling! di Justin Timberlake, strappando anche qualche sorriso ai presenti.

Del resto, già lo scorso anno Sinner aveva confessato a Sky Sport di non nutrire un particolare entusiasmo per questa tradizione, definendola uno degli aspetti meno attesi del protocollo riservato ai campioni di Wimbledon. Se però dovesse continuare a vincere sull’erba londinese con questa continuità, avrà tutto il tempo per perfezionare i suoi passi di danza: a furia di alzare il trofeo dei Championships, Jannik potrebbe diventare un ballerino sempre più esperto.