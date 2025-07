Wimbledon: Sinner e Swiatek si cimentano nel tradizionale ballo dei campioni

Wimbledon è storia, prestigio, ma soprattutto tradizione. I campi in erba, le fragole con la panna, il verde e il viola, il ‘dress code’ bianco per i tennisti, ma anche la cena di gala alla fine dei Championships. Terminato il torneo, dal 1977 è usanza organizzare una serata a cui prendono parte anche i vincitori del singolare maschile e femminile. Per questa edizione dello Slam londinese, Jannik Sinner e Iga Swiatek, entrambi incoronati campioni di Wimbledon per la prima volta. Ma le tradizioni non si esauriscono di certo in una semplice cena.

Il momento tanto atteso è quello del ballo tra re e regina dei Championships. “Sarà un momento indimenticabile (sorride, ndr)”, aveva ironicamente dichiarato il 23enne azzurro a Sky Sport prima dell’inizio della serata. “Il ballo? Me la cavo molto male e me ne frega abbastanza poco (ride, ndr). Secondo me la giornata è andata bene. Quindi, il ballo va come va. Però sono convinto che anche lì troverò una soluzione”. D’altronde, così fanno i grandi campioni.

E dunque Sinner, sulle note di ‘Feel It Still’ del gruppo ‘Portugal. The Man’, è stato protagonista di un breve ballo insieme alla 24enne polacca. Entrambi vestiti di tutto punto, Sinner e Swiatek hanno mosso prima qualche passo sul palcoscenico della sala. Poi ecco una piroetta, sempre con il sorriso stampato sulle labbra. In pieno stile Wimbledon.