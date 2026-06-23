ATP Maiorca: un Darderi chirurgico batte Hanfmann in due set

[1] L. Darderi b. Y Hanfmann 7-5 6-3

(scritto con Michelangelo Sottili)

Luciano Darderi bagna con una vittoria il suo esordio stagionale sui prati, quelli dei Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships dove è prima testa di serie. A farne le spese è Yannick Hanfmann, n. 55 ATP, che incassa così la sesta sconfitta (cinque a livello ATP) in altrettanti duelli contro l’azzurro, tutti terminati in due set. Nel 7-5 6-3 in un’ora e 53 minuti, spiccano le palle break annullate da Darderi, 12 su 12. “Sono molto contento della prestazione, sono stato molto concentrato, forse più di dieci break point” ha detto dopo il match. “Penso che il servizio sia stata una chiave, è stata impegnativa mentalmente”.

Primo set – Darderi evita il tie-break

Luciano Darderi torna in campo dopo l’operazione alle tonsille successiva all’eliminazione al Roland Garros 2026 e lo fa al Mallorca Championships 2026 di Maiorca contro Yannick Hanfmann. Il tedesco parte subito bene in risposta e mette pressione all’azzurro, costretto a giocare in controtempo, ottenendo la prima palla break, sprecata malamente. Il nativo di Villa Gesell nel game successivo si fa portare nuovamente ai vantaggi, tra un passante in cross e qualche errore suo in uscita dal servizio, ma ancora una volta rimette tutto a posto con la prima.

I giochi a quel punto filano via lisci fino al 3-3, quando ‘Luli’ si complica la vita con un doppio fallo ed entra in un loop concedendo la chance di scappare via al suo avversario. Hanfmann stecca e in qualche modo a rimettere la testa avanti è Luciano Darderi. Il 24enne si fa infilare ancora da un passante di Yannick Hanfmann, che piazza anche una risposta fulminante di dritto ottenendo due palle break che lo avrebbero portato a servire per il parziale. A pagare, per l’ennesima volta, è il coraggio dell’azzurro, che risale la china ed evita il peggio.

Sul 5-4 cominciano a vacillare anche le certezze del tedesco, che sparacchia fuori un paio di colpi e concede addirittura set point. La risposta di Luciano sulla seconda profondissima si ferma in rete: rimarrà l’unica occasione mancata dal nostro, che approfitta di un paio di regali tedeschi nel dodicesimo gioco, una smorzata che quasi non arriva a rete e un doppio fallo e trasforma il secondo set point.

Secondo set – Darderi offre palle break per il gusto di annullarle

Luciano è in difficoltà in battuta, mette in campo una prima su due e con la seconda vince il 42% dei punti. Ma vince quelli giusti, vale a dire che esce indenne dai tre game in cui concede palle break, sette in tutto, dopo le cinque salvate nel primo parziale. Darderi decide di aver corso rischi a sufficienza, sul 4-3 risponde alla grande e strappa la battuta con un gran passante bimane. Ace numero 14 per chiudere e avanzare ai quarti di finale, dove è atteso dal n. 53 Nuno Borges, contro il quale Luciano ha perso l’anno scorso a Auckland e nel 2022 a Barletta. È il momento di far pesare lo status di top 20.

[WC] G. Dimitrov b. [Q] M. Polmans 6-1 7-6³

Torna a vincere a livello ATP a tre mesi e mezzo di distanza dall’ultima volta Grigor Dimitrov, che al debutto al Mallorca Championships 2026 – ATP 250 in corso di svolgimento a Maiorca – batte Marc Polmans con il risultato di 6-1 7-6³. Primo parziale molto lineare e dominato dal bulgaro (che nel circuito maggiore non alzava le braccia al cielo dal primo turno a Indian Wells contro Terence Atmane): addirittura doppio break, in apertura e chiusura, e appena 28′ per tenere a bada il qualificato australiano. Nel corso del secondo set c’è stata una sola occasione per scappare via, a favore del 35enne, non sfruttata. Al tie-break ‘Grisha’ va sul 3-0 e si fa riprendere, inanellando infine quattro punti consecutivi e chiudendo al primo match point. Ora ha un tabellone favorevole, perché trova il lucky loser Abedallah Shelbayh.

Win No. 5⃣0⃣ on the grass 💚



A milestone moment for the Bulgarian as he marches on in Mallorca with a 6-1, 7-6(3) victory over Polmans.@MallorcaChamps | #MallorcaChampionships pic.twitter.com/J9pfnyw1lC — ATP Tour (@atptour) June 23, 2026

[5] I. Buse b. S. Tsitsipas 7-6⁴ 6-3

Torna nel circuito, dopo la sconfitta al Roland Garros 2026 contro Matteo Arnaldi, e lo fa perdendo Stefanos Tsitsipas, che all’esordio sull’erba al Mallorca Championships 2026 di Maiorca, si arrende in 7-6⁴ 6-3 a Ignacio Buse. Un match che solo qualche mese fa avrebbe potuto vedere le classifiche dei due ribaltate e che invece oggi fotografa il greco al n. 88 e il peruviano come testa di serie n. 5. Il primo set, in cui c’è stato grande equilibrio, vive l’unico grandissimo sussulto nel quarto game, quando l’ellenico ferma lo scambio per far controllare al giudice di sedia una pallina a suo dire non utilizzabile. La risposta arriva pronta e consiste nella perdita del punto e la rimozione dell’oggetto del misfatto. Una soluzione che, però, non accontenta l’ex vincitore del torneo (nel 2022 in finale contro Roberto Bautista Agut), spingendolo a chiamare il supervisor: la posizione non cambia e ‘Tsitsi’ è costretto a ripartire, deconcentrato e anche nervoso.

IGNACIO IGNITES 🇵🇪🔥



The Peruvian takes down former champion Stefanos Tsitsipas 7-6 6-3 and books his place into round 2!#MallorcaChampionships pic.twitter.com/oY59lFc1LA — Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2026

Entrambi arrivano ad avere tre palle break a testa (non sfruttate) ma è il tie-break a decidere il parziale: Ignacio Buse si porta sul 6-2 piuttosto rapidamente e spreca due set point, chiudendo al terzo. La reazione tanto attesa non arriva da parte di Stefanos Tsitsipas, che rientra in campo dopo il toilet break con le idee ancora più confuse e subisce il break praticamente in apertura. Il peruviano va dunque avanti 3-0 e, con qualche patema, si porta poi sul 4-1. A quel punto amministra il vantaggio acquisito e accede al secondo turno, dove affronterà Vit Kopriva.

ATP Maiorca, gli altri incontri: vincono Kopriva, Marozsan e Borges

Al Mallorca Championships 2026 di Maiorca, staccano il pass per i quarti di finale Fabian Marozsan e Nuno Borges. L’ungherese, inserito nella parte bassa del tabellone, si è sbarazzato con un netto 6-2 6-3 di Alejandro Tabilo, testa di serie n. 4, e va a caccia di un posto tra i migliori quattro del torneo contro Miomir Kecmanovic, a sua volta vincente con Lorenzo Sonego. Il portoghese, invece, ha rifilato un 6-4 7-5 alla wild card Jan-Lennard Struff e attende il vincente dell’incontro tra Yannick Hanfmann e Luciano Darderi. Quanto al primo turno, Vit Kopriva ha avuto la meglio in 6-3 6-4 su Damir Dzumhur.