Italiani in campo martedì 14 luglio: Cinà, Pellegrino, Cecchinato e Travaglia. A che ora e dove vederli

Con la fine di Wimbledon si volta pagina, ritornando alla tanto amata terra rossa europea. In questo periodo di transizione che conduce lentamente alla trasferta sul cemento americano, il circuito rimette i piedi sul manto rouge, e parecchi atleti azzurri si sono distribuiti in maniera omogenea nelle varie tappe presenti in calendario, tra Gstaad, Bastad, Umago e Atene.

Saranno 5 i tennisti italiani impegnati nella giornata di martedì 14 luglio. Il primo ad essere chiamato in causa sarà Andrea Pellegrino, in quel del Nordea Open, dove sfiderà il padrone di casa Nicolai Budkov Kjaer, a partire dalle ore 11 – sul campo centrale dell’impianto norvegese. Un paio d’ore più tardi, a Bastad, – sul campo n.3 – Stefano Travaglia affronterà Martin Krumich (ore 13:10 circa).

Sul rosso di Gstaad, invece, il giovane Federico Cinà esordirà in data odierna contro il bombardiere transalpino Quentin Halys (ore 12:50 circa). A Umago, nel tardo pomeriggio (ore 18:00 circa) tete a tete terraiolo che vedrà protagonisti Marco Cecchinato Roman Andres Burruchaga. Ad Atene, la Lucky loser Miriana Tona va a caccia del secondo turno contro la wild card Sakellaradi (ore 17:40 circa).

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Gstaad e Bastad, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW.

Italiani in campo martedì 14 luglio: