ATP Gstaad: Sonego già fuori, Collignon fa la differenza nei tiebreak

[7] R. Collignon b. L. Sonego 7-6(2) 7-6(5)

Nel primo torneo ATP in carriera disputato da testa di serie, Raphael Collignon si esalta – in quel di Gstaad – eliminando in due set (7-6 7-6) un Lorenzo Sonego non impeccabile. Il match – interrotto soltanto per pochi minuti nelle fasi iniziali, a causa di un repentino scroscio di pioggia – è stato parecchio equilibrato, come racconta lo score stesso, ma la lotteria dei sette punti ha premiato per due volte il tennista belga, chirurgico e intraprendente nei punti cruciali. Grazie al successo ottenuto ai danni dell’azzurro, Collignon accede al 4° quarto di finale ATP della sua carriera, dove sfiderà uno tra Hanfmann e Vacherot.

Primo Set: Sonego disputa un tiebreak sottotono. Collignon avanti

Avvio complicato sul campo centrale di Gstaad, per colpa di una pioggia intermittente che costringe Sonego e Collignon a fermarsi almeno un paio di volte nei primi game dell’incontro. In questa fase contorta e difficile da gestire, il belga resta focalizzato e approfitta del momento per strappare il servizio ad un Sonego non ancora in palla. Il piemontese non è esattamente il tipo di tennista che si dà per vinto dopo la prima caduta, e infatti, nel gioco successivo, sferra quattro dritti micidiali che bucano il muro belga, riprendendosi di forza il break concesso precedentemente. S’innesca una tesa lotta punto a punto, all’interno della quale l’inerzia cambia di continuo. Un momento positivo per Collignon, poi per Sonego, ma nessuno dei due riesce a far davvero la differenza, giungendo così al tiebreak. Qui l’azzurro viene tradito da qualche cattivo rimbalzo e da un nastro beffardo. Il belga scappa via, imponendosi per sette punti a due.

Secondo Set: Collignon ancora perfetto nel tiebreak. Sonego eliminato

Sonego non riesce a liberarsi facilmente di Collignon, anzi, il belga acquisisce ancora più sicurezza, forte del set di vantaggio. L’azzurro sceglie di optare per una serie di smorzate, che risultano vincenti, ma nei turni di risposta il belga è inamovibile, e si procede on serve. L’instabilità tattica di Collignon manda in tilt Sonego, investito costantemente da palle diverse, alle quali non riesce ad adattarsi così facilmente. Il dritto del numero 7 del seeding irrompe in modo prepotente nel corso dello scambio, e le traiettorie insidiose e cariche di top spin vengono mal interpretate da Lorenzo, costretto ad accorciare lo scambio e improvvisare delle discese verso la rete. Nel decimo game del secondo parziale, viene tradito da una volée di rovescio, poi da una pallida stecca di dritto, che conducono Collignon a match point. La prima di servizio toglie dai guai Lorenzo, che un paio di game più tardi evita un pericolo 15-30 pescando un jolly in recupero, che si trasforma nel punto della settimana.

Come nel set precedente, è però ancora il tiebreak a decidere le sorti del match, e anche nel 2° di giornata, Collignon si fa trovare molto più reattivo, a dispetto del falloso Sonego. Il belga elimina il piemontese in due set, staccando il pass per i quarti di finale.