Interviste

Il presidente CONI Buonfiglio: “Sinner un fenomeno, ci rende fieri di essere italiani”

"Jannik è un fenomeno dal grande cuore - commenta il presidente del CONI Luciano Buonfiglio -. Per me è un uomo d’acciaio, ma ha tanto sentimento verso la sua famiglia, i suoi amici e la sua squadra"

Di Redazione
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio al Circolo Antico Tiro a Volo
Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio al Circolo Antico Tiro a Volo - Foto Mattia Martegani

Dopo un’altra edizione di Wimbledon con i fiocchi la mappa del tennis italiano è tornata a sparpargliarsi in giro per l’Europa, tra Gstaad, Bastad e Umago per il maschile, mentre per il femminile c’è Atene ma soprattutto il WTA 125 di Roma, con ben 13 italiane al via. Al Circolo Antico Tiro a Volo l’ATV Bancomat Tennis Open, giunto alla sua 16esima edizione, ha ospitato anche il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, reduce dalla finale dei Championships tra Sinner e Zverev vista in prima persona.

“A Wimbledon ho vissuto un’emozione straordinaria. Assistere a una finale in un museo del tennis come l’All England Club è stato incredibile – ha detto Buonfiglio -. Ho guardato tutta la partita accanto al presidente del Comitato Olimpico Tedesco e devo dire che lui è stato ancor più impassibile di me… Personalmente, non ho potuto fare a meno di gridare ‘forza Jannik’ ogni tanto.

Buonfiglio non può fare a meno che ammirare il percorso di Sinner, dal quale si percepiscono la cura del dettaglio, una mentalità con una determinazione non comune, l’attenzione alle minime cose e la consapevolezza di essere forte senza dimenticarsi di studiare i punti deboli dell’avversario. Devo dire che è un fenomeno, tanto di cappello – afferma il Presidente del CONI -. Per me è un uomo d’acciaio, ma che ha tanto sentimento verso la sua famiglia, i suoi amici e la sua squadra. L’ho ringraziato perché anche qui in Inghilterra ci hai reso orgogliosi e fieri di essere italiani.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Doppio, il parere di un direttore di torneo: “Non si possono spendere soldi per qualcosa che non frutta guadagno”
Interviste
Wimbledon, il tempo dei campioni: il Rolex di Sinner e il Rado di Noskova
Wimbledon
Jannik Sinner - Hurlingham 2026 (x @GiorgioArmaniTennisClassic)
Il punto debole di Sinner? Il test della patente! “Mi hanno bocciato 4 volte”
Interviste
Flavio Cobolli - Roland Garros 2026 (foto X @rolandgarros)
Italiani in campo mercoledì 15 luglio: Cobolli, Arnaldi, Darderi e Sonego. A che ora e dove vederli
Italiani