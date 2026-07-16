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Diteci la vostra: è giusto ridimensionare il doppio nel tennis?

Il rischio - nemmeno troppo lontano - è che via via il doppio rischi di diminuire la propria presenza nel circuito. Ma voi da che parte state?

Di Redazione
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Simone Bolelli, Andrea Vavassori - Wimbledon 2026 (foto Ubitennis)
Simone Bolelli, Andrea Vavassori - Wimbledon 2026 (foto Ubitennis)

Uno dei temi più caldi di Wimbledon 2026, stranamente, non ha riguardato il singolare, bensì il doppio. Durante i Championships, infatti, è emersa un’indiscrezione secondo cui l’ATP starebbe valutando di ridurre l’attività della disciplina a coppie (qui il link). A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E infatti è arrivato il comunicato ufficiale degli specialisti, oltre alle parole di Calvin Betton, coach del n. 1 del mondo Henry Patten. Alla discussione ha deciso di iscriversi anche Julien Boutter, ex direttore del Moselle Open, che difende la categoria ma allo stesso tempo fa un ragionamento economico. L’argomento è pieno di spunti di interesse per cui vi chiediamo: voi cosa ne pensate a riguardo? Spazio ai commenti. I migliori verranno poi raccolti e pubblicati in un altro articolo su Ubitennis.

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