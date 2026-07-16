Italiani in campo giovedì 16 luglio: Pellegrino, Arnaldi e Tona. A che ora e dove vederli

Nella settimana post Wimbledon 2026, come noto, si è tornato a giocare a livello ‘250’ sia nel circuito ATP che nel calendario WTA. A livello di italiani c’è la possibilità da parte di alcune ‘seconde linee’ di mettersi in mostra in una settimana in cui il tasso tecnico dei tornei non è stellare. Giovedì 16 luglio si partirà alle ore 12:30 circa sul Centre Court con il match tra Andrea Pellegrino e Andrey Rublev, testa di serie n. 1 del Nordea Open 2026 di Bastad: per i due sarà una prima volta in carriera.

Al Plava Laguna Croatia Open Umag 2026 di Umago, verso le 18:00, toccherà poi a Matteo Arnaldi, impegnato sul Goran Ivanisevic Stadium contro Damir Dzumhur. Nell’unico precedente – risalente al Mutua Madrid Open 2025 – vinse il ligure in 6-3 6-4. Infine, per le ore 20:00 circa, al Vanda Pharmaceuticals Athens Open 2026 di Atene, Miriana Tona sfiderà per la prima volta Clara Tauson. Contro la testa di serie n. 1, sul Center Court, l’azzurra cercherà di cogliere l’impresa dopo aver battuto al primo turno – da lucky loser – Sapfo Sakellaridi.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Umago e Bastad, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW. Gli incontri femminili possono essere seguito anche su SuperTennis.

Italiani in campo giovedì 16 luglio