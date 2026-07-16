Kasatkina sposa! L’australiana convola a nozze con la compagna Natalia Zabiiako

Ultimamente il tennis non sta regalando enormi soddisfazioni a Daria Kasatkina. L’ex n.8 al mondo è infatti scivolata alla 61esima posizione in classifica, con i risultati che lasciano sempre più a desiderare. La vita però non si riduce al rettangolo da gioco, come Kasatkina aveva presto compreso, già quando aveva cambiato nazionalità. Nata in Russia, per anni russa, Dasha ora batte bandiera australiana. Principalmente per motivazioni legate alla sua vita sentimentale. Kasatkina, infatti, è omosessuale, ha una compagna, Natalia Zabiiako, ex pattinatrice olimpica. Che, da poco, è diventata sua moglie.

L’australiana ha infatti annunciato su Instagram la lieta notizia, del matrimonio festeggiato in Grecia, con location suggestiva e cura maniacale dei dettagli. Le due stanno insieme dal 2025, fidanzate però già dal 2021. E ora sono sposate ufficialmente, con cerimonia celebrata in riva al mare davanti ad amici, parenti e anche colleghe della WTA. Un passo importante per Kasatkina, davanti agli occhi anche di giocatrici di un certo peso come Mirra Andreeva tra le altre, fresca vincitrice del Roland Garros.

Il matrimonio era stato reso noto già da un anno, così che Kasatkina abbia potuto preparare fin nei minimi dettagli un giorno speciale, unico. Nel suo caso di grande importanza anche per rompere tante barriere, mostrando il volto vero dell’amore libero, a prescindere da tutto. Come ha scritto anche come descrizione del post Instagram: “Abbiamo trascorso il miglior giorno di sempre. Abbiamo celebrato amore e libertà. Ora non servono parole, solo apprezzamenti“. Certi giorni valgono più di qualsiasi trofeo, in fin dei conti.