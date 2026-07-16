ATP Gstaad: Tsitsipas vince dopo l’interruzione. Due vittorie di fila per la prima volta da aprile

Continua la fase ad eliminazione diretta dell’ATP 250 di Gstaad. Nel match odierno di apertura, l’argentino Juan Manuel Cerundolo ribalta lo svantaggio e vince contro Kecmanovic; avanzano il turno, non senza faticare, Tsitsipas e Ruud che vincono rispettivamente in tre set contro Faria e Kym.

[6] J. M. Cerundolo b. M. Kecmanovic 3-6 6-3 7-5

Vittoria al cardiopalma per Juan Manuel Cerundolo che, dopo due ore di gioco, riesce a superare Miomir Kecmanovic dopo esser stato sotto di un set in avvio. Il serbo, partito con una percentuale ottima di prime, prende il comando del match a discapito dell’argentino. Tuttavia, cresce minuto dopo minuto la consapevolezza del classe 2001 di Buenos Aires che – nonostante una giornata non perfetta in battuta – riesce a ribaltare la situazione sfavorevole e ad aggiudicarsi i quarti di finale. Nel turno successivo, ad affrontarlo, ci sarà la testa di serie numero 2 del torneo, Casper Ruud.

S. Tsitsipas b. [WC] J. Kym 6-4 6-7(2) 7-6(5)

Match a due round quello di Tsitsipas e Kym che sono stati interrotti nel momento più importante, ovvero durante il terzo set sul punteggio di 5-5, a causa dell’oscurità. La partita è ripresa il giorno successivo, con il greco che non ha mai concesso una palla break al suo avversario. Dopo aver giocato il primo tiebreak al di sotto delle sue capacità, l’ex numero 3 al mondo rimette le cose apposto, chiudendo la sfida con un brillante tiebreak. Per la prima volta da aprile, in particolar modo dall’ATP di Madrid, Stefanos conquista due vittorie consecutive, raggiungendo i quarti di finale del torneo dove affronterà il francese Rinderknech.

[2] C. Ruud b. J. Faria 6-7(1) 6-4 6-2

Non è bastato un super Faria per buttare giù Casper Ruud. Il tennista portoghese è andato vicino ad eliminare per la sua prima volta in carriera un giocatore nella top 20. Tuttavia, sotto di un set (decretato al tiebreak), il norvegese ha aumentato la potenza e la profondità dei suoi colpi. La testa di serie numero 2 del torneo ha strappato il servizio a Faria alla sesta palla break del match nel nono game del secondo set, conquistando la prima vittoria dopo il Roland Garros.