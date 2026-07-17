Italiani in campo venerdì 17 luglio: Travaglia e Darderi a caccia della semifinale. A che ora e dove vederli

Ci avviciniamo alla fine della settimana post Wimbledon 2026, dedicata unicamente a tornei di livello ‘250’ sia a livello ATP che WTA e in corsa per un traguardo importante rimangono ancora un paio di italiani. Nella giornata di venerdì 17 luglio li vedremo impegnati entrambi e per giunta tutti e due al Nordea Open 2026 di Bastad. Si partirà alle ore 11:00, sul Centre Court, con l’apertura di programma affidata a Stefano Travaglia e Adolfo Daniel Vallejo, mai affrontatisi in precedenza. L’azzurro torna ai quarti di finale nel massimo circuito a quattro anni di distanza dall’ultima volta: a Pune, nel gennaio 2022, si arrese a Elias Ymer.

A seguire, sempre sullo stesso campo e non prima delle 12:30 verosimilmente, Luciano Darderi sfida Nuno Borges, sempre per un posto in semifinale contro il vincente di Adolfo Daniel Vallejo–Stefano Travaglia. N. 18 contro n. 52, 2ª testa di serie contro 5ª forza del seeding e soprattutto uno score di 0-3 a favore del portoghese nei precedenti. Al Challenger di Barletta 2022 vinse in rimonta in 1-6 7-6⁴ 6-1, all’ASB Classic 2025 di Auckland ribaltò l’azzurro 5-7 6-3 7-5 e infine si impose in 7-6¹ 6-4 al Mallorca Championships 2026, meno di un mese fa (era il 25 giugno). Il campione in carica del Nordea Open di Bastad dovrà quindi provare a vincere il suo primo incontro in questa specifica rivalità per sognare un derby tutto azzurro nel penultimo atto.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Bastad, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW.

Italiani in campo venerdì 17 luglio