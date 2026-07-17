WTA Iasi: Badosa supera Udvardy e torna in semifinale dopo un anno e mezzo

Mayar Sherif non si ferma all’Unicredit Iasi Open in Romania. a trentenne egiziana, che ha ridotto negli ultimi due anni l’attività nel circuito maggiore, torna a provare il gusto del penultimo giorno di gare di un torneo dopo più di un anno e mezzo, ovvero da Buenos Aires 2024. Venerdì a Iasi ha superato le resistenze di Yulia Putintseva con un 6-2 3-6 7-6(5): tante palle-break, l’atleta africana ha chiuso con un 8 su 14 mentre Yulia si accontentava di un 3 su 9.

L’avversaria in semiifnale di Sherif sarà Oleksandra Oliynykova, alla sua seconda in assoluto dopo quella di Cluj-Napoca. La tennista nativa di Kiev gradisce le competizioni in terra rumena e si presenta da favorita al match di sabato

Venerdì ha estromesso la wild card francese Clara Burel mostrandosi più aggressiva e obbligando la rivale a cercare spesso pallegg lunghi e alti sul net per allentare la pressione. Con un rovescio al volo in rete la francese ha ceduto il primo set per 6-4, per poi subire il 7-5 decisivo.

Paula Badosa sarà la terza protagonista del sabato di Iasi: la ex numero 2 del computer mette infatti piede per la prima volta in stagione in una semifinale avendo ragione dell’ungherese Panna Udvardy con lo score di 6-4 7-6(2). La tennista iberica si è mostrata decisamente solida nella sua azione offensiva e non ha lesinato palle corte per sfruttare la posizione arretrata dell’atleta magiara. Vinto con autorità il primo parziale, Paula ha un po’ pasticciato con il servizio (cinque doppi errori). E si è scoperta vulnerabile nei propri turni di battuta.

Per due volte Badosa si è trovata in ritardo di un break e per altrettante volte ha recuperato. Ma il pallino dello scambio è passato nelle mani dell’ungherese, che sul 5-4 ha mancato due setpoint e sul 6-5 uno. Udvardy ha così dovuto accettare la soluzione al tie-break e ha perso sonoramente, forse condizionata dalla occasioni sciupate. Badosa torna in semifinale dal gennaio 2025, quando perse da Aryna Sabalenka a Melbourne.

La slovena Tamara Zidansek sorprende la croata Petra Marcinko, numero due del seeding, e si guadagna l’ultima sedia libera per le sfide di semifinale, contro Badosa. Il traguardo mancava da quasi due anni per lei. 6-3 7-5 il punteggio sul tabellone, con un primo set caratterizzato da ben sei break e un secondo meno movimentato e con Marcinko a un passo dal break sul 5-5 che si arrende nel corso del dodicesimo game, cedendo servizio e partita alla slovena.