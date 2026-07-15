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Alcaraz punta al rientro a Cincinnati: è presente nell’entry list del Masters 1000

Dopo essersi cancellato da Montreal, lo spagnolo figura tra gli iscritti al torneo dell’Ohio, in programma dal 13 al 23 agosto: è il campione in carica

Di Luca De Gaspari
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Carlos Alcaraz con il trofeo - Cincinnati 2025 (foto X @CincyTennis)

La cancellazione dall’entry list di Montreal aveva rinviato ancora il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, assente dal circuito ormai da diversi mesi. Dall’elenco degli iscritti al Cincinnati Open, però, arriva ora un primo segnale incoraggiante: lo spagnolo figura infatti tra i giocatori annunciati per il Masters 1000 dell’Ohio, in programma dal 13 al 23 agosto.

La sua presenza nella lista iniziale non rappresenta ancora una conferma definitiva della partecipazione, ma indica che Cincinnati è al momento l’obiettivo scelto per il rientro. Alcaraz tornerebbe così direttamente nel torneo che lo ha visto trionfare nel 2025 e nel quale sarà chiamato a difendere il titolo.

Il comunicato degli organizzatori inserisce il murciano tra i dieci ex campioni del torneo iscritti all’edizione 2026, insieme, tra gli altri, a Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Nel complesso, i due tabelloni di singolare saranno composti da 96 giocatori, con dodici qualificati per ciascun evento e ulteriori wild card ancora da assegnare.

Per Alcaraz, dunque, il programma sembra delinearsi: niente Montreal, ma possibile ritorno a Cincinnati, ultimo grande appuntamento prima dello US Open. La conferma effettiva arriverà soltanto nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi del torneo e le condizioni fisiche dello spagnolo da valutare.

Saranno sei gli italiani presenti nel tabellone maschile: oltre al numero 1 del mondo Jannik Sinner, ci sono Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Una rappresentanza particolarmente qualificata, con quattro azzurri compresi tra i primi 20 nomi dell’entry list.

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