WTA Amburgo, il tabellone: Oliynykova guida il seeding. C’è anche Badosa

Amburgo è nuovamente sede di gara tennistica. Dopo la competizione maschile che, con il trionfo di Ignacio Buse a fine maggio, è il momento di aprire il sipario sul MSC Hamburg Ladies Open, torneo WTA 250.

A guidare il seeding sono due ucraine, ovvero Oleksandra Oliynykova, numero 52 del mondo, seguita da Anhelina Kalinina, 59 WTA.

Non si registrano italiane ammesse direttamente al tabellone principale di Amburgo, ma Jessica Pieri proverà a centrare la qualificazione, sfidando al turno decisivo Maria Lourdes Carle.

Assente anche la campionessa uscente Lois Boisson, che sulla terra tedesca aveva colto il primo trionfo WTA, poco dopo l’exploit del Roland Garros. I punti da scalare per la francese sono 250, che segnano un arretramento di oltre 130 posizioni, con lo scivolamento ai margini della top 200.

WTA Amburgo, il tabellone: Oliynikova per il primo titolo, c’è anche Badosa

Dopo la delusione di Iasi, Oleksandra Oliynykova si rilancia a caccia del primo titolo e ad Amburgo è insignita della prima testa di serie. L’ucraina farà il suo esordio con Nastasja Schunk, numero 457 del mondo e wild card di casa. Agli ottavi poi per lei ci sarebbe la vincente tra Leyre Romero Gormaz e Veronika Erjavec.

I quarti di finale attesi prevedono la sfida tra Oliynykova e Yulia Putintseva, settima forza in gioco. Per la kazaka il percorso è all’insegna delle avversarie provenienti dal tabellone cadetto. Sia al primo che al secondo turno, infatti, la numero 82 del ranking avrà una qualificata.

Nella parte alta figurano anche la finalista del 2025 e campionessa nel 2024, quando il torneo faceva parte della classe WTA 125, Anna Bondar, alle prese subito con Moyuka Uchijima, e Sinja Kraus, ottava del seeding, che sfiderà al debutto Darja Semenistaja.

A presiedere la seconda metà del tabellone di Amburgo è Anhelina Kalinina, che inizierà la campagna tedesca contro Kaitlin Quevedo, classe 2006 spagnola in costante crescita che ha fatto irruzione in top 100. Poi se la vedrebbe con una qualificata, prima di affrontare la testa di serie numero 5 Tamara Korpatsch, che ha sulla sua strada Victoria Jimenez Kasintseva e una tra Nadia Podoroska e Julia Stusek, la seconda wild card casalinga appena divenuta maggiorenne.

Le altre favorite del seeding sono Simona Waltert, che se la vedrà al primo turno con Mayar Sherif ed è in rotta di collisione con Elsa Jacquemot, e Panna Udvardy, che, dopo una qualificata, potrebbe dover incrociare la racchetta con Paula Badosa. Sempre che la spagnola si presenti ad Amburgo, visto che è in finale a Iasi ed è reduce dal successo al Nordea Open di Bastad.