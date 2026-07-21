Australian Open 2027, biglietti in vendita mai così presto: Ground Pass contingentati nella prima settimana

Melbourne gioca d’anticipo. Sull’onda di una domanda mai così alta, i biglietti per l’Australian Open 2027 saranno messi in vendita prima che in qualsiasi altra edizione del torneo. L’ora X sarà costituita dalle ore 12 locali di giovedì 13 agosto e i ticket saranno disponibili attraverso la piattaforma Ticketmaster, quasi cinque mesi prima dell’inizio della manifestazione, in programma a Melbourne Park dall’11 al 31 gennaio 2027.

Una scelta legata ai numeri dell’ultima edizione, capace di richiamare complessivamente 1.368.043 spettatori nelle tre settimane dell’evento. Di questi, 217.999 hanno affollato Melbourne Park già durante la Opening Week, ormai diventata parte integrante dello spettacolo dell’Australian Open.

Ground Pass a numero limitato

Il biglietto più popolare resta il Ground Pass, che consente di accedere ai campi secondari e all’intero precinct, tra tennis, musica dal vivo, ristorazione e attività dedicate alle famiglie. Il prezzo di partenza sarà ancora di 49 dollari australiani, una cifra rimasta invariata dal 2019. Le tariffe early bird saranno disponibili fino al 30 novembre.

La novità principale riguarderà però la prima settimana del tabellone principale. Per la prima volta, infatti, le disponibilità giornaliere dei Ground Pass saranno contingentate, con l’obiettivo di controllare l’affluenza e migliorare l’esperienza degli spettatori.

“L’Australian Open è molto più di un torneo di tennis: è uno dei più grandi eventi sportivi e di intrattenimento al mondo. Vogliamo concedere ai tifosi più tempo per programmare il viaggio e scegliere le sessioni più adatte”, ha spiegato Cedric Cornelis, Chief Commercial Officer di Tennis Australia.

“Ci aspettiamo che la domanda per il 2027, soprattutto durante la prima settimana del main draw, sia più forte che mai. Se quel periodo è nei vostri programmi, acquistare in anticipo sarà il modo migliore per non rimanere senza biglietto”.

Le date delle prevendite

Prima dell’apertura al pubblico, il torneo proporrà diverse finestre di prevendita. Si comincerà dal 28 luglio al 4 agosto con l’Accessibility Pre-sale, riservata agli spettatori con esigenze specifiche. Saranno disponibili postazioni accessibili, sedute facilmente raggiungibili, posti con visibilità migliorata e settori dedicati alle persone sorde o con difficoltà uditive.

La prevendita Mastercard aprirà invece il 5 agosto, mentre quella dedicata agli iscritti ad AO Extras sarà attiva dal 6 al 12 agosto. Dal giorno successivo sarà poi possibile acquistare i biglietti per la Rod Laver Arena, la Margaret Court Arena e la John Cain Arena, oltre ai Ground Pass.

Orari delle sessioni, programmazione degli incontri e calendario degli eventi collaterali saranno comunicati più avanti. Intanto l’Australian Open ha già fatto partire la corsa ai biglietti: a Melbourne, ormai, anche per entrare sugli spalti bisogna muoversi con largo anticipo.