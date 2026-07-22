ATP Estoril: impresa da favola per Torres, bene anche Burruchaga e Gaston

Il Millennium Estoril Open festeggia il suo atteso ritorno nel calendario ATP 250 dopo la parentesi Challenger e regala ottavi di finale pieni di clamorose sorprese. L’impresa del giorno porta la firma del qualificato Tiago Torres, capace di eliminare inaspettatamente la testa di serie numero 3, Alejandro Tabilo. Doccia fredda anche per il pubblico di casa con l’uscita del numero 5 Nuno Borges, battuto dall’argentino Roman Andres Burruchaga. Avanza ai quarti, invece, il francese Hugo Gaston, vincitore nel derby transalpino contro Titouan Droguet.

H. Gaston b. T. Drouguet 6-0 6-3

Dominio assoluto di Hugo Gaston sulla terra rossa dell’Estoril. Nel derby tutto francese contro Titouan Droguet, Gaston ha sfoderato una prestazione impeccabile, liquidando il connazionale con un perentorio 6-0 6-3. Una partita a senso unico fin dalle prime battute, che certifica un momento di grande fiducia per il tennista transalpino. Con questo netto successo, il terzo nel circuito maggiore in questa stagione, Gaston stacca il pass per i suoi primi quarti di finale dal 2024 e, traguardo ancora più importante, si assicura il meritato ritorno nella top 100 della classifica mondiale.

R. Burruchaga b. [5] N. Borges 6-1 4-6 6-3

Continua l’ottimo momento di forma di Román Andrés Burruchaga al Millennium Estoril Open. Sulla terra battuta portoghese, l’argentino ha superato in tre set il beniamino di casa Nuno Borges, quinta testa di serie del tabellone. Dopo aver dominato il primo parziale e aver subito il ritorno del portoghese nel secondo, Burruchaga ha chiuso definitivamente i conti con il punteggio di 6-1 4-6 6-3. Un successo importante che gli garantisce il secondo approdo consecutivo ai quarti di finale. Per un posto in semifinale, l’argentino attende ora di conoscere il suo prossimo avversario: se la vedrà con il vincente della sfida tra il lucky loser francese Kyrian Jacquet e la testa di serie numero 4, Alexander Blockx.

[WC] T. Torres b. [3] A. Tabilo 6-4 6-4

La copertina di giornata spetta di diritto alla favola sportiva di Tiago Torres, capace di firmare un’impresa che resterà negli annali del torneo. L’attuale numero 427 del mondo, che in tutta la sua carriera professionistica non aveva mai incrociato la racchetta con un top 100, ha sovvertito ogni pronostico eliminando con un doppio 6-4 la testa di serie numero 3, Alejandro Tabilo. Il cileno, forte dell’attuale trentesima posizione ATP raggiunta grazie a una spettacolare rimonta iniziata dal 126° posto del settembre 2025, si presentava in campo con i netti favori del pronostico. Inoltre, vantava di un formidabile ruolino di marcia in questo genere di derby tra tennisti mancini, avendo vinto 22 delle ultime 33 sfide negli ultimi due anni. Invece, in uno scontro che vedeva entrambi i giocatori al loro debutto assoluto sui campi dell’Estoril, Torres non si è lasciato intimorire dall’enorme divario di classifica e dall’esperienza dell’avversario. Giocando con una lucidità disarmante, ha capitalizzato i momenti chiave di entrambi i set, regalandosi la partita della vita e garantendosi così un inatteso ma meritatissimo posto nei quarti di finale, dove affronterà Hugo Gaston.