WTA Palermo, semifinali (quasi) a senso unico: Jones ancora in finale, Bronzetti si arrende ad una perfetta Ferro

Da Palermo, il nostro inviato

Il weekend palermitano ci ha donato delle temperature molto più consone ad una competizione tennistica di livello mondiale, a dispetto del cocente inizio settimana, che ha messo a dura prova le atlete.

In quel del Country Time Club, nella giornata di sabato 25 luglio, sono state premiate le prime vincitrici del torneo, Anastasia Tikhonova e Tamara Zidansek, campionesse del tabellone di doppio, con la slovacca che aveva già sollevato il titolo nell’edizione 2020: “Ho detto alla mia compagna di quella vittoria solo dopo la finale – ha dichiarato la stessa Zidansek -. Mi sono divertita tanto a giocare con lei. Ringrazio il pubblico per il sostegno in questa settimana“. Dopo la premiazione della finale di doppio, si è alzato il sipario per far spazio alle due attese semifinali, entrambe più rapide del previsto.

La neo-dominatrice del circuito 125, Francesca Jones si è confermata per l’ennesima volta la tennista da battere qui a Palermo, e a suon di drittoni, ha messo fuori gioco la promettente ibragimova, andata in vantaggio di break al secondo parziale, ma rimontata in seguito. 6-3 6-4 è lo score che consente alla britannica di tornare in finale al Country, dove sfiderà la francese Fiona Ferro, testa di serie numero 6 del tabellone siculo. Nulla da fare per un’anonima Lucia Bronzetti, succube dell’ineccepibile tennista francese, che non ha praticamente sbagliato nulla per un’ora e trenta di gioco: “Sono felice della vittoria e di essere tornata in finale a Palermo, qui ho ricordi bellissimi e giocare ancora per il titolo è qualcosa di speciale. Domani sarà una partita difficile, ma cercherò di dare il massimo“, ha detto Ferro nella flash-interview post partita.

La finalissima si disputerà domenica, a partire dalle 20:30.