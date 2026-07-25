ATP Washington, Musetti trova subito Arnaldi: derby azzurro al primo turno

Il sorteggio dell’ATP 500 di Washington non è stato particolarmente benevolo con il tennis italiano: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si affronteranno già al primo turno, in un derby che garantirà la presenza di almeno un azzurro agli ottavi. I precedenti dicono 3-0 per Lorenzo, che rientra nel circuito dopo oltre due mesi di stop, dalla sconfitta in ottavi a Roma contro Casper Ruud. Aveva saltato poi i due tornei dello Slam a Parigi e Wimbledon.

Il vincitore potrebbe trovare al turno successivo uno dei giocatori provenienti dalle qualificazioni, mentre nei quarti la testa di serie di riferimento della loro sezione è Frances Tiafoe [6], opposto all’esordio a Terence Atmane.

A guidare il seeding è Alex de Minaur, chiamato subito a una sfida di grande richiamo contro la wild card Stefanos Tsitsipas. Dalla stessa parte del tabellone si trovano anche Jakub Mensik [7] e Taylor Fritz [3], che debutterà contro Zizou Bergs.

Nella metà inferiore il principale favorito è invece Ben Shelton [2], atteso da Ethan Quinn. Da seguire anche il confronto tra Alex Michelsen e Jack Draper, oltre al ritorno in tabellone di Kei Nishikori, opposto a Juncheng Shang. Completano le teste di serie Learner Tien [5] e Arthur Fils [8].