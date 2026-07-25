WTA Washington, Cocciaretto pesca Tauson: Pegula guida il seeding, Osaka nella parte bassa

Sarà Clara Tauson l’avversaria di Elisabetta Cocciaretto al primo turno del WTA 500 di Washington. Un debutto tutt’altro che semplice per l’azzurra, inserita nella parte inferiore del tabellone e chiamata ad affrontare una delle giocatrici più potenti del circuito.

La vincitrice potrebbe trovare al secondo turno Emma Navarro [8] oppure la wild card Sofia Kenin. Nello stesso quarto è collocata anche Naomi Osaka [3], esentata dal primo turno e in attesa della vincente tra la wild card Ashlyn Krueger e Katie Boulter.

La prima testa di serie è Jessica Pegula, che entrerà direttamente al secondo turno contro Magdalena Frech o Ann Li. Nella parte alta figurano anche Anna Kalinskaya [5] e Diana Shnaider [4], quest’ultima beneficiaria di un bye.

Tra gli incontri di maggiore richiamo spicca quello tra Anastasia Potapova e Williams, ammessa con una wild card. Madison Keys [6] esordirà contro Liudmila Samsonova, mentre nella parte bassa Alexandra Eala affronterà la wild card Zheng. La seconda favorita Elina Svitolina attenderà invece una qualificata oppure Cristina Bucsa.