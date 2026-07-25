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WTA Washington, Cocciaretto pesca Tauson: Pegula guida il seeding, Osaka nella parte bassa

Esordio impegnativo per l’unica italiana in tabellone. Tra gli incontri più attesi Potapova-Williams, Navarro-Kenin ed Eala-Zheng

Di Luca De Gaspari
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Naomi Osaka - WTA Bad Homburg 2026 (foto X @wta)

Sarà Clara Tauson l’avversaria di Elisabetta Cocciaretto al primo turno del WTA 500 di Washington. Un debutto tutt’altro che semplice per l’azzurra, inserita nella parte inferiore del tabellone e chiamata ad affrontare una delle giocatrici più potenti del circuito.

La vincitrice potrebbe trovare al secondo turno Emma Navarro [8] oppure la wild card Sofia Kenin. Nello stesso quarto è collocata anche Naomi Osaka [3], esentata dal primo turno e in attesa della vincente tra la wild card Ashlyn Krueger e Katie Boulter.

La prima testa di serie è Jessica Pegula, che entrerà direttamente al secondo turno contro Magdalena Frech o Ann Li. Nella parte alta figurano anche Anna Kalinskaya [5] e Diana Shnaider [4], quest’ultima beneficiaria di un bye.

Tra gli incontri di maggiore richiamo spicca quello tra Anastasia Potapova e Williams, ammessa con una wild card. Madison Keys [6] esordirà contro Liudmila Samsonova, mentre nella parte bassa Alexandra Eala affronterà la wild card Zheng. La seconda favorita Elina Svitolina attenderà invece una qualificata oppure Cristina Bucsa.

Il tabellone completo

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