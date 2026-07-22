ATP Kitzbuhel: buon esordio di Bublik, esce il numero due del seeding Vacherot

Il mercoledì del Generali Open in corso a Kitzbuhel determina i quarti di finale del torneo, in programma giovedì. Negli otto incontri di mercoledì, Alexander Bublik numero uno del tabellone, non delude i presenti e disbriga l’impegno con l’argentino Diaz Acosta con sufficiente attenzione: 6-3 7-5 in suo favore, con un break per set e una sola palla-break concessa. Chi gli contenderà l’ingresso in semifinale sarà Alex Molcan, che ha sorpreso Daniel Altmaier in tre partite; 6-3 3-6 7-5, con il tedesco che manca la palla per andare al tie-break decisivo.

L’argentino Etcheverry, quarta testa di serie, supera l’austriaco Rodionov con lo score di 6-2 7-6(4) e incrocia nel turno successivo il numero cinque della manifestazione, il peruviano Ignacio Buse, vincitore dello svizzero Feldbausch, numero 284 del ranking, con il punteggio di 2-6 6-2 6-2.

Yannick Hanfmann conferma il traguardo dei quarti di finale anche quest’anno, impresa che gli riuscì la scorsa stagione e che il francese Rinderknech stoppò proprio a un passo dalle semifinali. Mercoledì il tedesco si è imposto sull’argentino Marco Trungelliti in due partite, 6-4 7-6(2), e nei quarti avrà un altro tennista albiceleste, Sebastian Baez, che ha fermato la corsa proprio di Arthur Rinderknech, sventando così la rivincita del 2025: 7-6(6) 2-6 6-4 i numeri sul tabellone al termine della sfida.

L’ultimo quarto di finale vedrà opposti Mariano Navone e Quentin Halys: il primo ha eliminato il numero sei del seeding Jan Lennard Struff nel terzo incrocio teutonico-argentino del torneo per 6-0 6-3, il secondo ha avuto ragione della testa di serie d’onore, Valentin Vacherot, con il punteggio di 6-3 6-4.