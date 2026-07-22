US Open, entry list femminile: comanda sempre Sabalenka. Paolini e Cocciaretto uniche italiane al via

È stata pubblicata la lista delle giocatrici ammesse direttamente al tabellone principale degli US Open 2026, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre. Come già nei precedenti tre Slam stagionali, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due rappresentati azzurre ammesse di diritto nel tabellone principale. Da capire le condizioni fisiche della toscana, alle prese con alcuni problemi al piede che ne stanno pregiudicando il rendimento.

Si parte sempre da lei, dalla numero 1 del mondo e due volte campionessa in carica, Aryna Sabalenka, che lo scorso anno ha conquistato a Flushing Meadows il suo quarto titolo dello Slam. La tennista bielorussa cercherà di diventare la prima donna a vincere tre US Open consecutivi dai tempi di Serena Williams (2014-2016). Sabalenka è una delle cinque ex campionesse presenti direttamente nel tabellone di quest’anno, oltre a lei ci sono: Coco Gauff (2024), Iga Swiatek (2022), Naomi Osaka (2018, 2020) ed Emma Raducanu (2021).

Altre cinque vincitrici di tornei del Grande Slam andranno a caccia del loro primo titolo a Flushing Meadows, tra cui le tre campionesse in carica degli Slam stagionali: Elena Rybakina (Wimbledon 2022, Australian Open 2026), Mirra Andreeva (Roland Garros 2026), Linda Noskova (Wimbledon 2026).

Marta Kostyuk, Iva Jovic, Sorana Cirstea, Diana Shnaider, Ekaterina Alexandrova e Anna Kalinskaya completano il gruppo delle prime 20 teste di serie virtuali iscritte all’edizione 2026. L’ultima giocatrice ammessa direttamente al tabellone è la numero 102 del ranking, Anastasia Zakharova.

Tre tenniste presenti tra le prime 102 del mondo, grande assente sarà la numero 12 Victoria Mboko, che non gioca dal giugno scorso, quando ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale (MCL) durante il torneo del Queen’s. Cinque giocatrici entreranno invece nel tabellone principale grazie al ranking protetto: Mananchaya Sawangkaew; Jil Teichmann; Aoi Ito; Lois Boisson; Irina-Camelia Begu. Per quanto riguarda le prime 12 alternate che entreranno nel tabellone in caso di rinunce sono: Ella Seidel; Elsa Jacquemot; Anna Blinkova; Darja Vidmanova; Nadia Podoroska; Julia Grabher; Sofia Kenin; Darja Semenistaja; Moyuka Uchijima; Polina Kudermetova; Leolia Jeanjean; Francesca Jones.

Restano ancora da assegnare otto wild card, mentre il tabellone principale, composto da 128 giocatrici, sarà completato da 16 qualificate provenienti dalle qualificazioni.