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WTA Praga: bene Bouzkova, affronterà Valentova nei quarti

Avanza anche l’ucraina Snigur, unica tennista non di casa tra le vincitrici nei primi ottavi di finale

Di Danilo Gori
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Maria Bouzkova - Bogotà 2026 (foto X @CopaColsanitas_)

I primi quattro ottavi di finale del Livesport Prague Open hanno decretato il passaggio ai quarti di tre esponenti della scuola locale; completa il poker di quartiste, accompagnandosi così al manipolo indigeno, la testa di serie numero otto, l’ucraina Daria Snigur. Quest’ultima si è aperta la strada abbastanza agevolmente superando, con il punteggio di 6-3 6-2, la trentenne turca Ayla Aksu, al suo primo tabellone principale da otto anni a questa parte. Snigur affronterà nei quarti la vincente di BartunkovaTararudee.

Passando alla prima favorita della manifestazione, Marie Bouzkova ha saltato l’ostacolo americano Carol Lee in due partite. Lo score, 7-5 6-4, fa onore alla numero 179 del computer, che si è portata sul 5-3 nella prima frazione e ha saputo prendere un break di vantaggio anche nella seconda, al termine del terzo gioco, prima di subire la rimonta della rivale e il break decisivo solo sul 4-5.

A Bouzkova tocca nei quarti un derby: la giovane Tereza Valentova, quinta forza dell’evento, ha superato Maya Joint in un match che non si era messo al meglio per lei, con l’australiana vincitrice del primo parziale in soli sette game. Valentova ha ribaltato il match infliggendo all’avversaria un 6-0 6-3 inequivocabile. Nel quarto incontro Dominika Salkova ha comminato un doppio 6-1 a Oceane Dodin e attende ora la vincitrice della sfida ceca HavlickovaKrejcikova.

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