MarePineta inaugura la nuova Club House a Milano Marittima: Pennetta e Fognini tagliano il nastro 

Nell’anno del suo centenario, il MarePineta Milano Marittima inaugura la nuova Club House, il progetto di ospitalità più ambizioso nella storia del resort, nato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della struttura come punto di riferimento dell’hospitality italiana.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta il 16 luglio con “OPEN – The First Serve”, la serata-evento che ha aperto un nuovo capitolo del percorso del MarePineta, condiviso con ospiti, media e stakeholder. A tagliare il nastro sono stati Flavia Pennetta e Fabio Fognini, insieme ai titolari Giancarlo e Davide Salaroli e al sindaco di Cervia Mirko Boschetti.

Cento anni di MarePineta, simbolo dell’ospitalità italiana

Il MarePineta Milano Marittima è una delle icone dell’accoglienza italiana. Fondato nel 1926 come primo grande albergo della località, oggi appartiene alla famiglia Salaroli e nel 2026 celebra il traguardo dei cento anni di attività, un percorso che ha saputo unire tradizione, eleganza e capacità di innovazione.

Immerso nella pineta secolare e affacciato sul Mare Adriatico, il resort coniuga ospitalità di alta gamma, architettura e lifestyle. Dalla storica Casa Madre agli spazi contemporanei, il MarePineta ha saputo rinnovarsi mantenendo una forte riconoscibilità, diventando negli anni un punto di riferimento per il turismo internazionale e luogo d’incontro per personalità dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Oggi la struttura vive una nuova fase di sviluppo sotto la guida del Gruppo Salaroli, con una visione che integra ospitalità, benessere, sport e cultura in un’esperienza distintiva. “La Club House rappresenta molto più di una nuova struttura ricettiva: è la sintesi della nostra visione di futuro”, dichiara Davide Salaroli, Amministratore Unico del MarePineta Milano Marittima. “Nel centenario del MarePineta abbiamo scelto di investire in un progetto che unisce ospitalità, sport, design e relazioni, valorizzando uno degli elementi che da sempre caratterizzano la nostra identità: il tennis. Con la Club House inauguriamo un nuovo capitolo della nostra storia, creando un luogo capace di accogliere ospiti da tutto il mondo e di generare esperienze autentiche, in perfetta continuità con l’eredità del MarePineta e con la vocazione internazionale di Milano Marittima.”

Il tennis, anima storica del MarePineta Sporting Club

Il tennis rappresenta da sempre uno degli elementi distintivi del MarePineta. Già nei primi anni di attività gli ospiti potevano giocare su due campi in terra rossa ricavati all’interno del parco, dove nacquero i primi tornei amatoriali dedicati ai villeggianti. Con la crescita dell’interesse verso questo sport, l’impianto venne ampliato fino a raggiungere dieci campi in terra rossa, trasformando il Tennis Club MarePineta in un punto di riferimento per il circuito amatoriale e veterani della Romagna.

In questo circolo si sono disputate le edizioni della Coppa Palanti, torneo nato nel 1928 e dedicato a Giuseppe Palanti, pittore e urbanista milanese che nel 1912 firmò il piano regolatore di Milano Marittima ispirato al modello della “città giardino” e contribuì alla nascita stessa della località. Oggi il MarePineta Sporting Club, collegato al resort e al Beach Club attraverso un suggestivo percorso verde costeggiato dai glicini, dispone di otto campi da tennis in terra rossa e tre campi panoramici da padel, inaugurati nel 2021.

È in questo contesto che nasce la nuova struttura ricettiva, naturale evoluzione di una tradizione sportiva lunga quasi un secolo. Le 18 suite sono ispirate ai quattro tornei del Grande Slam — Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open — e si affacciano sui campi da tennis, sul parco e sul mare. Materiali naturali, arredi su misura e ampie terrazze definiscono un progetto in cui il lusso si esprime attraverso la qualità degli spazi. Il percorso verso le camere accompagna gli ospiti attraverso fotografie d’archivio dedicate al MarePineta e a Milano Marittima, mentre un’opera site-specific ispirata alla terra battuta attraversa verticalmente i tre livelli dell’edificio.

Pennetta e Fognini protagonisti di “OPEN – The First Serve”

Il momento più atteso dell’inaugurazione è stato il talk show a bordo campo con Flavia Pennetta e Fabio Fognini, due dei protagonisti più rappresentativi del tennis italiano recente, intervistati da Federico Ferri, Direttore di Sky Sport. Un dialogo dedicato a sfide, successi e sacrifici delle rispettive carriere, con il tennis raccontato come metafora di crescita personale, determinazione ed eccellenza. La presenza dei due ex campioni ha rappresentato perfettamente i valori alla base del progetto: passione, cultura del lavoro e ricerca continua della qualità.

Alla serata hanno partecipato oltre 250 ospiti, rigorosamente vestiti di bianco. Dopo la visita ai nuovi ambienti, gli invitati hanno preso parte a un welcome aperitif e alla cena di gala, prima dello spettacolo sul campo centrale dello Sporting Club, dove danza e performance artistiche hanno reinterpretato i gesti iconici del tennis. Tra gli ospiti anche Raffaella Reggi e Sandra Cecchini, le due tenniste romagnole più titolate della storia. Con questo progetto, il MarePineta celebra cento anni di percorso guardando al futuro, confermando il tennis come uno degli elementi che più hanno contribuito a costruire l’identità del resort.