Palermo Ladies Open, giro di boa: Basiletti molla al terzo, Bronzetti fa suo il derby con Spiteri

Da Palermo, il nostro inviato

Il day 4 del Palermo Ladies Open è ufficialmente andato in archivio. Una giornata di tennis intensa, quella consumatasi sui campi del prestigioso Country Time Club, dove si sono disputati gli ottavi di finale del WTA 125 siculo.

L’entrée è stato più che gradito dagli spalti casalinghi, grazie ad un’ispirata Noemi Basiletti, rimasta sul pezzo per quasi due ore contro la qualificata tedesca Hodzic. Un match molto fisico, terminato tra le mani della numero 320 del ranking, incisivissima nella volata finale. Con lo score di 6-3 2-6 6-2, Mina Hodzic si è assicurata l’accesso ai suoi primi quarti di finale WTA in carriera. L’azzurra non è più riuscita a reggere il peso della pallina della tedesca, a dispetto della fase centrale dell’incontro, dove la dinamicità dell’atleta tricolore aveva cambiato l’inerzia della sfida: “Molto più brava lei a gestire i momenti importanti della partita – ha dichiarato Basiletti in conferenza stampa -, nel secondo magari è calata un po’ fisicamente lei, le ho fatto vedere che comunque io c’ero, e che dovevamo andare al terzo. Qualcosa da rimproverarmi? L’inizio del terzo, mi è scappata via troppo velocemente”.

Il programma, sul campo centrale del Country, è proseguito con la nettissima vittoria della campionessa in carica, Francesca Jones, ottenuta ai danni di Miriam Bulgaru. Per l’inglese, numero uno del seeding, è stato un gioco da ragazzi sbarazzarsi dell’avversaria. Dunque si abbrevia ancor di più la corsa verso la difesa del titolo in quel di Palermo, dove – in realtà – si nascono varie insidie per la giocatrice britannica. In quest’edizione 37esima edizione del PLO, il nome di Alevtina Ibragimova incomincia a suonare familiare. La tennista russa, che sino ad una settimana fa lottava ad armi pari con Paula Badosa, sta schiantando avversarie su avversarie in quel del capoluogo siculo, e quest’oggi è toccato ad Alice Rame finire sotto le grinfie della ventunenne, che al Country, ha già fatto fare le valigie a Tamara Zidansek. Lo score del match parla da sé: 6-0 6-4 in favore della russa, che affronterà un’altra transalpina nell’avventura palermitana. Tra lei e le semifinali si frapporrà Clara Burel.

Col calare della sera, riflettori accesi e percentuale d’umidità altissima, sul centrale del PLO. Una combo non ideale per gustarsi l’atteso derby tricolore, tra Lucia Bronzetti e Dalila Spiteri, le quali hanno regalato un tete a tete più combattuto del previsto, ma stracolmo di errori gratuiti. Impossibile non sottolineare le vistose criticità del rovescio della numero del seeding, vincitrice dell’incontro con un doppio 6-4. La riminese, infatti, alquanto insoddisfatta della sua performance sul lato sinistro, ha preferito rimanere sul centrale anche dopo la fine del suo ottavo di finale, per provare a ritrovare il feeling perso con qualche colpo d’allenamento: “Tutte le partite sono dure. Lei può giocare veramente bene. Ho provato a star lì tutti i punti, senza agitarmi, anche se ero tesa. Adesso c’è una giornata/serata di riposo, e cercherò di prepararmi al meglio per domani”.

Si chiude, invece, il capitolo per la coppia azzurra composta da Anastasia Abbagnato e Miriana Tona, Arresesi in due set (7-5 6-3) al duo ungaro-statunitense Nagy/McAdoo.

Il programma di Venerdì 24 luglio:

CENTRALE starts at 05:00 PM

[1] F. Jones (GBR) vs J. Ruggeri (ITA)

NB 7:00 PM Y. Kabbaj (MAR) vs [2] L. Bronzetti (ITA)

[7] F. Ferro (FRA) vs [Q] M. Hodzic (GER)

CAMPO 6 starts at 05:00 PM

[1] E. Cascino (FRA) / S. Lansere vs R. McAdoo (USA) / A. Nagy (HUN)

NB 7:00 PM A. Ibragimova vs C. Burel (FRA)

A. Tikhonova / T. Zidansek (SLO) vs [2] L. Ciric Bagaric (CRO) / A. Moratelli (ITA)