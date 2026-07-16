WTA Iasi: Badosa si salva in extremis contro Ibragimova. Avanzano Sherif e Oliynykova

L‘Unicredit Iasi Open ha regalato una frizzanti sfide nel corso del day 4 del WTA ‘250 romeno, definendo così il quadro dei quarti di finale. Ecco i risultati:

P. Badosa b. [Q] A. Ibragimova 7-6(5) 1-6 6-4

Il terzo match giornaliero degli ottavi di finale, in quel di Iasi, tra Paula Badosa e Alevtina Ibragimova, non sembrava aver i presupposti per trasformarsi in una sanguinosa e lunga battaglia, ma lo sport del diavolo stupisce sempre. L’ex numero due del mondo, neo-campionessa del WTA125 di Bastad ha affrontato la 21enne russa – proveniente dalle quali – sulla terra rossa rumena, uscendo vincitrice dopo quasi tre ore di gioco. Un incontro combattuto sin dal primo “15”, che ha preso una piega quasi psicodrammatica dopo la fine de primo parziale – finito tra le mani di Badosa con lo score di 7-6.

L’ottima dinamicità di Ibragimova aveva già creato parecchie difficoltà alla spagnola nella prima frazione di gioco, ma Paula era riuscita a cavarsela con una notevole qualità dei colpi da fondo campo. La mezz’ora seguente si è rivelata critica per l’attuale n.115 del ranking, protagonista di un vistoso crollo fisico, e divenuta succube delle iniziative della rivale russa. Inerzia completamente stravolta. Una corsa poco fluida di Badosa e l’entusiasmo irrefrenabile di Ibragimova, hanno condotto quest’ultima a pochi passi dalla clamorosa vittoria. Ben due break di vantaggio nel set finale per la 21enne, rimontata infine dalla campionessa spagnola. (7-6 1-6 6-4).

no quit 😤@paulabadosa completes the comeback over Ibragimova for a place in the quarterfinals!#UniCreditIasiOpen pic.twitter.com/rwOt7ELpS7 — wta (@WTA) July 16, 2026

Gli altri match di giornata:

C’è dell’altro, oltre la pirotecnica vittoria di Badosa su Ibragimova. Le nette vittorie di Sherif e Oliynykova, ai danni delle rispettive avversarie Quevedo e Pridankina, hanno preceduto l’incontro conclusivo di giornata, tra Kawa e Udvardy, con quest’ultima capace di rimontare e mettere in cassaforte il match dopo essere stata in svantaggio di set e break (1-6 0-3). Un punteggio complicato da ribaltare, eppure, è stata la tennista ungherese a staccare il pass per i quarti di finale dello Iasi Open, dove se la vedrà proprio con Badosa.