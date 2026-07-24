Italiani in campo venerdì 24 luglio: Darderi a caccia della semifinale a Estoril

Nel breve intervallo di tempo che intercorre tra Wimbledon e il passaggio al cemento nordamericano, la terra europea offre spesso qualche spunto interessante, ma anche qualche dominatore che ogni volta deve fare i conti con un pronostico da rispettare. In questa categoria rientra certamente Luciano Darderi, finalista la scorsa settimana a Bastad contro Andrey Rublev – un altro che sta bene o male rullando tutti.

Domenica potrebbe esserci un rematch anche ad Estoril, ma entrambi hanno ancora due partite da vincere: Rublev contro Van Assche e poi eventualmente contro Torres o Gaston, Darderi prima contro Faria e poi in caso Burruchaga o Blockx. Come già accaduto giovedì, l’azzurro chiuderà il programma del ‘250’ portoghese contro il padrone di casa, classe 2003 n. 88 del ranking con cui c’è un solo precedente, vinto da Faria 6-3 6-4 l’anno scorso a Santiago.

Nel secondo match a partire dalle 18 (dopo Blockx-Burruchaga), Darderi cercherà la 12esima semifinale ATP in carriera – tutte sulla terra battuta – la sesta del 2026. Favorito dalle quote (la sua vittoria paga tra 1.42 e 1.45, quella del portoghese tra 2.70 e 2.75), l’azzurro non dovrebbe avere grossi problemi se riuscirà a mettere nuovamente in campo la prestazione dominante vista all’esordio contro Pedro Martinez.

Darderi non è però l’unico italiano impegnato oggi. A Palermo, infatti, anche Jennifer Ruggeri e Lucia Bronzetti, n. 2 del tabellone del Challenger siciliano, andranno a caccia di un posto in semifinale. Alle 17 Ruggeri ha un compito proibitivo contro la n. 1 Francesca Jones, mentre non prima delle 19 Bronzetti affronterà Yasmine Kabbaj in un compito sulla carta molto più agevole.

Italiani in campo venerdì 24 luglio