Caccia al primo titolo a Estoril e doppietta WTA: a che ora e dove vedere le finali di oggi

Domenica di verdetti e primo titolo nel mirino: il programma odierno offre una combinazione stuzzicante tra circuito maschile e femminile, con alcuni tennisti a caccia della prima incoronazione nel Tour. Il piatto forte di giornata si consuma sulla terra rossa di Estoril, dove Luca Van Assche e Alexander Blockx daranno vita a una finale inedita e piena di spunti. Entrambi alla prima finale nel circuito maggiore, il francese e il belga si giocano il trofeo in uno scontro che promette ritmo, agonismo e punti pesanti per la scalata nel ranking.

WTA Amburgo e Praga: Korpatsch sfida Bondar, Snigur contro la sorpresissima Tagger

Sul fronte femminile, il weekend si chiude con due sfide d’altissimo interesse nei WTA 250 in agenda. Ad Amburgo (MSC Hamburg Ladies Open), sulla terra tedesca, la padrona di casa Tamara Korpatsch va alla caccia del titolo spinta dal pubblico locale, ma dovrà superare la solidità dell’ungherese Anna Bondar in un match dal pronostico apertissimo. A Praga, il Livesport Prague Open propone invece l’atto conclusivo tra la giovane tennista austriaca Lilli Tagger e l’ucraina Daria Snigur, giocatrice dal tennis imprevedibile e sempre ostica.

Dove vedere le finali in TV e streaming: gli orari su Sky e NOW

Per gli appassionati la copertura sarà completa su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle ore 14:00 con la finale di Amburgo tra Bondar e Korpatsch su Sky Sport Tennis (canale 203), seguita non prima delle 18:30 dall’attesa sfida maschile di Estoril tra i sunnominati Van Assche e Blockx. Sempre alle 14:00, su Sky Sport Max (canale 206), andrà in scena la finale di Praga con la sfida Tagger-Snigur. Le partite WTA saranno però visibili anche in chiaro su SuperTennis.