Challenger San Marino, il tabellone: Pellegrino-Caniato al primo turno, c’è anche Cecchinato

Con il sorteggio dei tabelloni è iniziata ufficialmente la 33ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, ATP Challenger 125 (montepremi 203.900 euro), in programma fino al 2 agosto sulla terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Domenica 26 luglio si parte con il primo turno delle qualificazioni, mentre lunedì prenderà il via il tabellone principale.

Il tabellone del Challenger di San Marino

Nella parte alta il ruolo di favorito a San Marino spetta all’argentino Facundo Diaz Acosta, numero 108 ATP e già vincitore di quattro Challenger nel 2026, che esordirà contro un qualificato. Nello stesso spicchio trova posto anche il lituano Vilius Gaubas, terza testa di serie, atteso dal francese Luka Pavlovic. Da non perdere, poi, il confronto tra Hugo Dellien, fresco vincitore del Challenger di Trieste, e lo spagnolo Pedro Martinez, con un passato in top 40.

Anche la parte bassa del tabellone del Challenger di San Marino si preannuncia assai interessante, con la testa di serie n.2, il finlandese Otto Virtanen, che inizia il suo torneo contro la wild card Filippo Romano, mentre il vincitore del 2024 Alexandre Muller sarà opposto a Stefano Napolitano. L’ex numero 16 del mondo Nikoloz Basilashvili sarà invece chiamato subito alla sfida con il serbo Laslo Djere, ex numero 27.

Quanti derby

Tra gli incroci del primo turno al Challenger di San Marino spicca il derby tra Andrea Pellegrino e Carlo Alberto Caniato. Un accoppiamento che non farà sorridere il tennis azzurro: uno dei due dovrà infatti salutare il torneo già all’esordio. Pellegrino, finalista sul Titano nel 2023, arriva da una stagione di alto livello, culminata con gli ottavi agli Internazionali d’Italia e con l’approdo al tabellone principale del Roland Garros. Per Caniato sarà un debutto tutt’altro che semplice. Il giovane azzurro, alla vigilia del sorteggio, aveva raccontato di tornare con “belle sensazioni“, ricordando le due buone prestazioni offerte lo scorso anno.

Altro derby tricolore quello tra Marco Cecchinato e l’italoargentino Franco Agamenone. Per Cecchinato, vincitore del torneo nel 2013, si tratta di un ritorno speciale sui campi che gli regalarono il primo successo di prestigio della carriera. Completano il quadro degli azzurri Francesco Maestrelli, opposto all’austriaco Lukas Neumayer, e il giovane Jacomo Vasamì, che attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni.